Атамбаев: В 90-е годы руководители Кыргызстана говорили, что им не нужна армия

29 мая 2017, 11:08 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев напомнил о печальном состоянии кыргызской армии во время июньских событиях в 2010 году. Об этом глава государства сказал на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию созданию Вооруженных сил Кыргызстана.

Атамбаев отметил, что всего несколько лет назад Вооруженные силы Кыргызстана находились в тяжелом состоянии.

"В 90-е годы руководители страны говорили, что Кыргызстану не нужна армия, зато в баткенских событиях в плен попадали генералы. Вы вспомните, 7 лет назад кыргызская армия оказалась в печальном состоянии на момент начала июньских событий в 2010 году. Шесть лет назад перед военным парадом к 20-годовщине Независимости Кыргызстана, 31 августа 2011 года, офицеры беспокоились о состоянии нашей "раздолбанной" техники. Часть техники не дошла своим ходом даже до площади", — подчеркнул президент.

Атамбаев напомнил, что в 2012 году стартовала военная реформа. Глава государства добавил, что изменения дали свои плоды, и сегодня воочию можно убедиться, что "армия крепчает с каждым днем".