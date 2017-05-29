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Атамбаев: В 90-е годы руководители Кыргызстана говорили, что им не нужна армия

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/atamba...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428644-ru.html

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29 мая 2017, 11:08       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев напомнил о печальном состоянии кыргызской армии во время июньских событиях в 2010 году. Об этом глава государства сказал на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию созданию Вооруженных сил Кыргызстана.
Атамбаев отметил, что всего несколько лет назад Вооруженные силы Кыргызстана находились в тяжелом состоянии.
"В 90-е годы руководители страны говорили, что Кыргызстану не нужна армия, зато в баткенских событиях в плен попадали генералы. Вы вспомните, 7 лет назад кыргызская армия оказалась в печальном состоянии на момент начала июньских событий в 2010 году. Шесть лет назад перед военным парадом  к 20-годовщине Независимости Кыргызстана, 31 августа 2011 года, офицеры беспокоились о состоянии нашей  "раздолбанной" техники. Часть техники не дошла своим ходом даже до площади", — подчеркнул президент.
Атамбаев напомнил, что в 2012 году стартовала военная реформа. Глава государства добавил, что изменения дали свои плоды, и сегодня воочию можно убедиться, что "армия крепчает с каждым днем".

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