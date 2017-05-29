Новый LG V30 станет слайдером с двумя тачскринами

29 мая 2017, 11:20 Комментарии

На просторах Интернета появились первые "живые" фотографии нового смартфона LG V30, вторым "именем" которого является "Project Joan", пишет "Газета Daily".

Судя по снимкам, выложенным одним из главных американских инсайдеров в Twitter, смартфон обзаведется сразу двумя сенсорными дисплеями. Причем, первый будет главным, а второй расположится чуть ниже – он будет предназначаться для настроек, создания второго "быстрого" меню и подобных вещей. Тем не менее, о технических характеристиках и стоимости нового LG V30 пока ничего неизвестно.