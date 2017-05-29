Доллар США: 67.9504 (+0.0004) 
Евро: 76.2675 (-0.1185) 
Золото: 40.67 $/гр (+0.25) 
Серебро: 0.56 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Патриарх Кирилл стал почетным доктором КРСУПатриарх Кирилл стал почетным доктором КРСУПорядка 97% денежных переводов кыргызских мигрантов приходится на РоссиюПорядка 97% денежных переводов кыргызских мигрантов приходится на Россию

Новый LG V30 станет слайдером с двумя тачскринами

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/novyj-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428643-ru.html

Похожие новости

А.Атамбаев: Выборы президента Кыргызстана пройдут 15 октября

В Кыргызстане предлагают присвоить Баткенским событиям статус "войны"

Компьютерные игры Call of duty, GTA и Mortal Kombat запретили в Узбекистане

Фото — Как менялась форма военных в Кыргызстане?

Атамбаев: В Кыргызстане не урегулированы приграничные споры

29 мая 2017, 11:20       Комментарии

На просторах Интернета появились первые "живые" фотографии нового смартфона LG V30, вторым "именем" которого является "Project Joan", пишет "Газета Daily".
Судя по снимкам, выложенным одним из главных американских инсайдеров в Twitter, смартфон обзаведется сразу двумя сенсорными дисплеями. Причем, первый будет главным, а второй расположится чуть ниже – он будет предназначаться для настроек, создания второго "быстрого" меню и подобных вещей. Тем не менее, о технических характеристиках и стоимости нового LG V30 пока ничего неизвестно.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум