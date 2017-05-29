Доллар США: 67.9504 (+0.0004) 
Евро: 76.2675 (-0.1185) 
Золото: 40.67 $/гр (+0.25) 
Серебро: 0.56 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В глубоком колодце в Кара-Суу нашли тело мужчиныВ глубоком колодце в Кара-Суу нашли тело мужчиныОфицер, прапорщик и солдат должны знать, что у них будет крыша над головойОфицер, прапорщик и солдат должны знать, что у них будет крыша над головой

Патриарх Кирилл стал почетным доктором КРСУ

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/patriarkh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428642-ru.html

Похожие новости

А.Атамбаев встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом

Алмазбек Атамбаев наградил военных почетной грамотой (фамилии)

Муфтий Токтомушев встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом

Патриарх Кирилл: В Кыргызстане православные люди не чувствуют себя ущемленными

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил Свято-Воскресенский собор в Бишкеке (видео)

29 мая 2017, 11:21       Комментарии

Бишкек, 29 мая /Кабар/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, посещающий 27-29 мая Кыргызстан, стал почетным доктором Кыргызско-российского славянского университета (КРСУ), соответствующее решение принял ученый совет вуза.
Докторская степень присуждена патриарху "за огромный вклад в укрепление мира и дружественных связей между народами России и Кыргызстана, за развитие духовности и нравственных принципов в отношениях между людьми, за поддержку КРСУ".
Предстоятель Русской православной церкви в понедельник посетил университет, где состоялась, в том числе, презентация его книги "Свобода и ответственность: в поисках гармонии", изданной на кыргызском языке. Ректор КРСУ Владимир Нифадьев вручил патриарху профессорскую мантию, шапочку и диплом.
Принявшая участие в торжественной церемонии министр образования и науки Кыргызстана Гульмира Кудайбердиева отметила, что встреча с патриархом Кириллом является "важнейшим событием для всего многонационального народа Кыргызстана".
По словам Кудайбердиевой, книга патриарха "Свобода и ответственность" "предоставляет хорошую возможность осмыслить многие нравственные понятия в условиях провозглашения свободы личности без какой-либо нравственной ответственности".
"Ваша книга дает людям найти правильные ответы на вызовы современной жизни", — добавила министр.
"Сегодня у нас и во всем Кыргызстане праздник: нас посетил идеолог православия, проповедник православия во всем мире, духовный отец", — сказал в свою очередь ректор КРСУ.
Кыргызско-российский славянский университет был открыт в 1993 году в соответствии с договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Кыргызстаном и Россией. Учебный процесс в КРСУ осуществляется на русском языке, образовательный процесс ведется по стандарту РФ. В университете обучаются более 9 тысяч студентов.
Источник РИА Новости

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум