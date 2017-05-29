29 мая 2017, 11:01 Комментарии

Бишкек, 29 мая /Кабар/. Власти США могут запретить провоз ноутбуков на всех авиарейсах в страну и из нее, заявил министр внутренней безопасности Джон Келли в интервью телеканалу Fox News. "Это то, чем они, террористы, одержимы,— подрыв самолета в воздухе, особенно если это американский перевозчик, особенно если на борту в основном американцы",— заявил господин Келли.

Ранее сообщалось, что американские власти могут запретить провоз ноутбуков в салонах самолетов, следующих из Европы. В Министерстве внутренней безопасности США заявили, что окончательное решение еще не принято. Если это все же произойдет, то проносить с собой на борт разрешат только мобильные телефоны.

Источник Коммераснтъ