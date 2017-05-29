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США могут запретить провоз ноутбуков на всех авиарейсах

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/ssha-mogu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428641-ru.html

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29 мая 2017, 11:01       Комментарии

Бишкек, 29 мая /Кабар/. Власти США могут запретить провоз ноутбуков на всех авиарейсах в страну и из нее, заявил министр внутренней безопасности Джон Келли в интервью телеканалу Fox News. "Это то, чем они, террористы, одержимы,— подрыв самолета в воздухе, особенно если это американский перевозчик, особенно если на борту в основном американцы",— заявил господин Келли.
Ранее сообщалось, что американские власти могут запретить провоз ноутбуков в салонах самолетов, следующих из Европы. В Министерстве внутренней безопасности США заявили, что окончательное решение еще не принято. Если это все же произойдет, то проносить с собой на борт разрешат только мобильные телефоны.
Источник Коммераснтъ

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