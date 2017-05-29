Доллар США: 67.9504 (+0.0004) 
Евро: 76.2675 (-0.1185) 
Золото: 40.67 $/гр (+0.25) 
Серебро: 0.56 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Президент вручил Боевое знамя Сухопутным войскамПрезидент вручил Боевое знамя Сухопутным войскамСША могут запретить провоз ноутбуков на всех авиарейсахСША могут запретить провоз ноутбуков на всех авиарейсах

Президент: Кыргызская армия шаг за шагом развивается и укрепляет свой авторитет

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/prezident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428640-ru.html

Похожие новости

ЛУЧШЕ ВСЕХ: Кыргызский Брюс Ли

Порядка 97% денежных переводов кыргызских мигрантов приходится на Россию

Кыргызская армия, как и страна, прошла через многие трудности - А.Атамбаев

Атамбаев: Семь лет назад кыргызская армия была в "ушатанном" состоянии

За 25 лет кыргызская армия вместе с народом прошла нелегкий путь становления, - А.Атамбаев

29 мая 2017, 11:06       Комментарии

Бишкек, 29 мая /Салтанат Абдраева - Кабар/. Кыргызская армия шаг за шагом вместе со всей страной развивается, крепнет и укрепляет свой авторитет. Об этом сегодня на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию Вооруженных сил КР, заявил Президент Алмазбек Атамбаев.
По его словам, вооруженные силы обновляются, создается современная военная инфраструктура.
"Впервые за годы независимости мы начали выделять финансы для строительства новых военных объектов: пограничных застав, отрядов, воинских частей, на проведение военных учений, обучение, обмундирование. Приступили к решению самой "больной" социальной проблемы - строительства жилья для военнослужащих. На сегодня уже завершено строительство еще 34 объектов. Кроме того, планируется построить дополнительно 37 объектов жилья", - сказал А.Атамбаев.
Также глава государства отметил, что принятые меры позволили вернуть престиж военной службы. Увеличилось число желающих служить в армии. Также улучшилось качество призываемого контингента. Около 30% солдат в войсках сегодня с высшим образованием.
"Кроме этого, все больше отзывов о боеготовности мы слышим от уст наших международных партнеров. Проводимые в рамках системы коллективной безопасности совместные учения и проверки сил коллективной безопасности свидетельствуют о возросшем потенциале и боеготовности нашей армии. Мы видим, как за эти годы коренным образом поменялась ситуация в Вооруженных силах, как окрепла обороноспособность страны", - сказал Президент.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум