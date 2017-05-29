Президент: Кыргызская армия шаг за шагом развивается и укрепляет свой авторитет

29 мая 2017, 11:06 Комментарии

Бишкек, 29 мая /Салтанат Абдраева - Кабар/. Кыргызская армия шаг за шагом вместе со всей страной развивается, крепнет и укрепляет свой авторитет. Об этом сегодня на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию Вооруженных сил КР, заявил Президент Алмазбек Атамбаев.

По его словам, вооруженные силы обновляются, создается современная военная инфраструктура.

"Впервые за годы независимости мы начали выделять финансы для строительства новых военных объектов: пограничных застав, отрядов, воинских частей, на проведение военных учений, обучение, обмундирование. Приступили к решению самой "больной" социальной проблемы - строительства жилья для военнослужащих. На сегодня уже завершено строительство еще 34 объектов. Кроме того, планируется построить дополнительно 37 объектов жилья", - сказал А.Атамбаев.

Также глава государства отметил, что принятые меры позволили вернуть престиж военной службы. Увеличилось число желающих служить в армии. Также улучшилось качество призываемого контингента. Около 30% солдат в войсках сегодня с высшим образованием.

"Кроме этого, все больше отзывов о боеготовности мы слышим от уст наших международных партнеров. Проводимые в рамках системы коллективной безопасности совместные учения и проверки сил коллективной безопасности свидетельствуют о возросшем потенциале и боеготовности нашей армии. Мы видим, как за эти годы коренным образом поменялась ситуация в Вооруженных силах, как окрепла обороноспособность страны", - сказал Президент.