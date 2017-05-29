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Порядка 97% денежных переводов кыргызских мигрантов приходится на Россию

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/poriadka-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428638-ru.html

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29 мая 2017, 11:16       Комментарии

Бишкек, 29 мая /Кабар/. На Россию приходится порядка 97% денежных переводов, которые осуществляют трудящиеся за рубежом кыргызские мигранты. Об этом сообщается на сайте Национального банка.
Согласно информации, за первый квартал 2017 года валовой приток денежных переводов составил 444,5 млн долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным показателем 2016 года на 47,3%.
В НБ КР добавили, что за рассматриваемый период кыргызстанцы перевели из России в КР 433,1 млн долларов, что больше на 48,9% по сравнению с первым кварталом 2016 года (290,9 млн долларов).
Указанная сумма переводов из РФ за первый квартал 2017 года является самой большой с 2010 года.
В основном кыргызстанцы выезжают на заработки в Россию, Казахстан, ОАЭ, Германию, Южную Корею, США и другие страны.

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