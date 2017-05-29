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Новости Кыргызстана

В Индии от ударов молний погибли почти 20 человекВ Индии от ударов молний погибли почти 20 человекАтамбаев отправил сына служить, чтобы узнать о ситуации в армииАтамбаев отправил сына служить, чтобы узнать о ситуации в армии

А.Атамбаев допускает, что Кыргызстан уже не будет получать военную помощь от союзников

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428637-ru.html

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Атамбаев: возможно, зарубежная военная помощь прекратится

А.Атамбаев встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом

29 мая 2017, 10:53       Комментарии

Возможно, Кыргызстан уже не будет получать такую значительную помощь, как раньше, от союзников. Об этом 29 мая сообщил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на мероприятии в честь 25-летия Вооруженных сил.
"Поэтому пора нам уже самим зарабатывать и самим финансировать приобретение необходимого вооружения, техники и боеприпасов для нужд армии", - сказал он.
Он отметил, что правительство и Жогорку Кенеш должны уже в бюджете на 2018 год предусмотреть увеличение расходов на Вооруженные силы.

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