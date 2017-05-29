А.Атамбаев допускает, что Кыргызстан уже не будет получать военную помощь от союзников

29 мая 2017, 10:53 Комментарии

Возможно, Кыргызстан уже не будет получать такую значительную помощь, как раньше, от союзников. Об этом 29 мая сообщил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на мероприятии в честь 25-летия Вооруженных сил.

"Поэтому пора нам уже самим зарабатывать и самим финансировать приобретение необходимого вооружения, техники и боеприпасов для нужд армии", - сказал он.

Он отметил, что правительство и Жогорку Кенеш должны уже в бюджете на 2018 год предусмотреть увеличение расходов на Вооруженные силы.