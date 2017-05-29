Доллар США: 67.9504 (+0.0004) 
Евро: 76.2675 (-0.1185) 
Золото: 40.67 $/гр (+0.25) 
Серебро: 0.56 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Зрители шоу «Лучше всех» стоя аплодировали юному каратисту из КыргызстанаЗрители шоу «Лучше всех» стоя аплодировали юному каратисту из КыргызстанаЖапаров: Правительство привыкло сидеть сложа руки, ссылаясь на судыЖапаров: Правительство привыкло сидеть сложа руки, ссылаясь на суды

Союз ветеранов-воинов Баткена предлагает присвоить статус войны Баткенским событиям 1999-2000 годов

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428636-ru.html

Похожие новости

В Кыргызстане предлагают присвоить Баткенским событиям статус "войны"

Президент предлагает увеличить расходы на армию в 2018 году

Депутат предлагает вернуть пособия гражданам, которые были отправлены на войну в Афганистане как партийные советники, правительство против

С.Жээнбеков: Ислам и Православие смогут стать партнерами государства по укреплению общества на основе мира и согласия

В Баткене на границе задержана партия контрабандного сока из Таджикистана

29 мая 2017, 10:55       Комментарии

Союз ветеранов-воинов Баткена предлагает присвоить статус войны Баткенским событиям 1999-2000 годов. Об этом стало известно 29 мая на заседании комитета ЖК по бюджету и финансам. Как сообщил председатель совета Канат Бакалов, законопроектом также предусматривается обозначить 26 октября как день чествования ветеранов Баткенских событий.
"Во время этих событий было много погибших. По законопроекту мы предлагаем семьям 54 человек, погибших по время Баткенских событий, выплачивать пособия по 7 тыс. сомов. А 24 гражданам-инвалидам в результате событий мы предлагаем увеличить пособия с 7 до 15 тыс. сомов", - сказал он.
Представитель правительства отметил, что, согласно ранее принятому указу, Баткенские события обозначены как спецоперация по уничтожению бандформирований. "Мы не можем изменить статус", - отметил он.
Однако по итогам обсуждения комитет в первом чтении одобрил концепцию законопроекта.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум