29 мая 2017, 10:55 Комментарии

Союз ветеранов-воинов Баткена предлагает присвоить статус войны Баткенским событиям 1999-2000 годов. Об этом стало известно 29 мая на заседании комитета ЖК по бюджету и финансам. Как сообщил председатель совета Канат Бакалов, законопроектом также предусматривается обозначить 26 октября как день чествования ветеранов Баткенских событий.

"Во время этих событий было много погибших. По законопроекту мы предлагаем семьям 54 человек, погибших по время Баткенских событий, выплачивать пособия по 7 тыс. сомов. А 24 гражданам-инвалидам в результате событий мы предлагаем увеличить пособия с 7 до 15 тыс. сомов", - сказал он.

Представитель правительства отметил, что, согласно ранее принятому указу, Баткенские события обозначены как спецоперация по уничтожению бандформирований. "Мы не можем изменить статус", - отметил он.

Однако по итогам обсуждения комитет в первом чтении одобрил концепцию законопроекта.