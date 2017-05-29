Президент наградил военнослужащих медалью "Данк" (фамилии)

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29 мая 2017, 10:57 Комментарии

В честь 25-годовщины Вооруженных сил Кыргызстана президент Алмазбек Атамбаев 29 мая наградил медалью "Данк" ряд военнослужащих.

В частности, награждены:

- полковник Орозматов Кубанычбек Апазович - первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил КР;

- полковник Камчыбеков Зыябек Бейшебекович - начальник инженерного управления Генерального штаба ВС;

- полковник Козубаев Медетбек Артыкович - начальник оперативного отдела - заместитель начальника штаба войсковой части 02626 Сухопутных войск Вооруженных сил;

- полковник Рыскулов Нурбек Жакшылыкович - начальник отдела воспитательной работы войсковой части 99718 Сил воздушной обороны ВС;

- полковник Эркинбаев Санжар Нуралиевич - командир войсковой части 714 Национальной гвардии ВС.