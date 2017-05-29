Доллар США: 67.9504 (+0.0004) 
Евро: 76.2675 (-0.1185) 
Золото: 40.67 $/гр (+0.25) 
Серебро: 0.56 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Президент наградил военных именными часами (фамилии)Президент наградил военных именными часами (фамилии)Зрители шоу «Лучше всех» стоя аплодировали юному каратисту из КыргызстанаЗрители шоу «Лучше всех» стоя аплодировали юному каратисту из Кыргызстана

Президент наградил военнослужащих медалью "Данк" (фамилии)

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428635-ru.html

Похожие новости

А.Атамбаев: Выборы президента Кыргызстана пройдут 15 октября

Президент предлагает увеличить расходы на армию в 2018 году

Президент: Реформа системы военного управления в КР состоялась 

Пора Кыргызстану самому финансировать армию, — президент

Алмазбек Атамбаев наградил военных почетной грамотой (фамилии)

29 мая 2017, 10:57       Комментарии

В честь 25-годовщины Вооруженных сил Кыргызстана президент Алмазбек Атамбаев 29 мая наградил медалью "Данк" ряд военнослужащих.
В частности, награждены:
- полковник Орозматов Кубанычбек Апазович - первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил КР;
- полковник Камчыбеков Зыябек Бейшебекович - начальник инженерного управления Генерального штаба ВС;
- полковник Козубаев Медетбек Артыкович - начальник оперативного отдела - заместитель начальника штаба войсковой части 02626 Сухопутных войск Вооруженных сил;
- полковник Рыскулов Нурбек Жакшылыкович - начальник отдела воспитательной работы войсковой части 99718 Сил воздушной обороны ВС;
- полковник Эркинбаев Санжар Нуралиевич - командир войсковой части 714 Национальной гвардии ВС.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум