Президент наградил военных именными часами (фамилии)

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29 мая 2017, 11:01 Комментарии

В честь 25-годовщины Вооруженных сил Кыргызстана президент Алмазбек Атамбаев 29 мая наградил именными часами ряд военнослужащих.

В списке значатся:

- полковник Ажиев Шайлообек Турсунбекович, начальник отдела автобронетанковой техники управления вооружения Госкомитета по делам обороны;

- капитан Бекбашев Джайлообек Мухтарович, командир войсковой части 2062 Государственной пограничной службы;

- полковник Сайдинов Кенешбек Токушович, начальник штаба - заместитель командира войсковой части 30295 Сухопутных войск;

- майор Атакулов Жакшылык Эсенбекович, начальник штаба - заместитель командира авиационно-транспортной эскадрильи войсковой части 23565 Сил воздушной обороны ВС;

- полковник Алайчиев Усен Камбарович, командир войсковой части 718 Национальной гвардии ВС.