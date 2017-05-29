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Президент: Кыргызская армия шаг за шагом развивается и укрепляет свой авторитетПрезидент: Кыргызская армия шаг за шагом развивается и укрепляет свой авторитетПрезидент наградил военнослужащих медалью "Данк" (фамилии)Президент наградил военнослужащих медалью "Данк" (фамилии)

Президент наградил военных именными часами (фамилии)

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428634-ru.html

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Фото — Как менялась форма военных в Кыргызстане?

29 мая 2017, 11:01       Комментарии

В честь 25-годовщины Вооруженных сил Кыргызстана президент Алмазбек Атамбаев 29 мая наградил именными часами ряд военнослужащих.
В списке значатся:
- полковник Ажиев Шайлообек Турсунбекович, начальник отдела автобронетанковой техники управления вооружения Госкомитета по делам обороны;
- капитан Бекбашев Джайлообек Мухтарович, командир войсковой части 2062 Государственной пограничной службы;
- полковник Сайдинов Кенешбек Токушович, начальник штаба - заместитель командира войсковой части 30295 Сухопутных войск;
- майор Атакулов Жакшылык Эсенбекович, начальник штаба - заместитель командира авиационно-транспортной эскадрильи войсковой части 23565 Сил воздушной обороны ВС;
- полковник Алайчиев Усен Камбарович, командир войсковой части 718 Национальной гвардии ВС.

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