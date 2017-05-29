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Президент вручил Боевое знамя Сухопутным войскам

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428633-ru.html

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Президент: Кыргызская армия шаг за шагом развивается и укрепляет свой авторитет

29 мая 2017, 11:08       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев 29 мая вручил Боевое знамя - особый почетный знак Вооруженных сил Кыргызстана, символ воинской чести, доблести и славу и грамоту президента Сухопутным войскам Вооруженных сил КР.
Справочно: В Кыргызстане была образованы Сухопутные войска Вооруженных сил. Войска образованы в соответствии с указом президента - главнокомандующего Вооруженными силами Кыргызстана Алмазбека Атамбаева для дальнейшего укрепления военной безопасности страны.
В соответствии с указом, командование Сухопутных войск ВС определено органом управления сухопутными соединениями, частями и учреждениями ВС КР, подчиненным непосредственно Генеральному штабу ВС КР.
Командующий Сухопутными войсками ВС КР назначается на должность и освобождается от должности президентом по представлению начальника Генштаба.
Указом президента командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил был назначен полковник Тердикбаев Эрлис Джекшенович.

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