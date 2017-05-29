Президент вручил Боевое знамя Сухопутным войскам

29 мая 2017, 11:08 Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев 29 мая вручил Боевое знамя - особый почетный знак Вооруженных сил Кыргызстана, символ воинской чести, доблести и славу и грамоту президента Сухопутным войскам Вооруженных сил КР.

Справочно: В Кыргызстане была образованы Сухопутные войска Вооруженных сил. Войска образованы в соответствии с указом президента - главнокомандующего Вооруженными силами Кыргызстана Алмазбека Атамбаева для дальнейшего укрепления военной безопасности страны.

В соответствии с указом, командование Сухопутных войск ВС определено органом управления сухопутными соединениями, частями и учреждениями ВС КР, подчиненным непосредственно Генеральному штабу ВС КР.

Командующий Сухопутными войсками ВС КР назначается на должность и освобождается от должности президентом по представлению начальника Генштаба.

Указом президента командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил был назначен полковник Тердикбаев Эрлис Джекшенович.