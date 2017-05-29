Алмазбек Атамбаев наградил военных почетной грамотой (фамилии)

29 мая 2017, 11:12 Комментарии

В честь 25 й годовщины Вооруженных сил КР президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 29 мая наградил почетной грамотой военнослужащих. В списке значатся:

- Полковник Денисов Юрий Владимирович, заместитель начальника Главного управления, начальник управления стратегического планирования Главного оперативного управления ВС;

- Полковник Шаршембиев Руслан Ырсалиевич, начальник управления, военный комендант Бишкекского гарнизона Генштаба ВС;

- Полковник Кахаров Ильяс Бекболотович, начальник вещевого отдела управления тыла Госкомитета по делам обороны;

- Полковник Асанбекова Римма Султашевна, начальник отдела планирования и финансирования финансово-экономического управления Государственной пограничной службы;

- Полковник Сагынбаев Таалайбек Алайчиевич, заместитель командира войсковой части 02726 по тылу Сухопутных войск ВС КР;

- Полковник Калчороев Акимали Чононович, командир восковой части 97632 Сил воздушной обороны ВС КР.