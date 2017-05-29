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Алмазбек Атамбаев наградил военных почетной грамотой (фамилии)

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428632-ru.html

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А.Атамбаев встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом

29 мая 2017, 11:12       Комментарии

В честь 25 й годовщины Вооруженных сил КР президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 29 мая наградил почетной грамотой военнослужащих. В списке значатся:
- Полковник Денисов Юрий Владимирович, заместитель начальника Главного управления, начальник управления стратегического планирования Главного оперативного управления ВС;
- Полковник Шаршембиев Руслан Ырсалиевич, начальник управления, военный комендант Бишкекского гарнизона Генштаба ВС;
- Полковник Кахаров Ильяс Бекболотович, начальник вещевого отдела управления тыла Госкомитета по делам обороны;
- Полковник Асанбекова Римма Султашевна, начальник отдела планирования и финансирования финансово-экономического управления Государственной пограничной службы;
- Полковник Сагынбаев Таалайбек Алайчиевич, заместитель командира войсковой части 02726 по тылу Сухопутных войск ВС КР;
- Полковник Калчороев Акимали Чононович, командир восковой части 97632 Сил воздушной обороны ВС КР.

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