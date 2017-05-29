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На Первом канале показали выступление юного "Брюса Ли" из КР

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428631-ru.html

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29 мая 2017, 11:09       Комментарии

БИШКЕК, 29 мая - Sputnik. В воскресном выпуске детского шоу талантов "Лучше всех" на Первом канале (Россия) показали выступление юного "Брюса Ли" из Кыргызстана - Нурмухаммеда Ташмаматова.
Видео размещено на официальном сайте канала.
На телевизионное шоу, ведущим которого является Максим Галкин, семилетнего Нурмухаммеда пригласили в середине апреля. Вместе с ним участниками программы стали пятилетние сестры-близнецы Айпери и Нурпери Тургуналиевы, покорившие соцсети зажигательными танцами.
Юный каратист продемонстрировал на шоу владение нунчаками и повторил эпизод из знаменитого фильма Брюса Ли "Игра смерти". Также они вместе с Максимом Галкиным повторили популярные гримасы Джеки Чана.
"Нурмухаммед, ты не только потрясающий боец, но и талантливый актер. Ты лучше всех!" - подчеркнул ведущий программы, вручая кыргызстанцу традиционные медаль и фирменную сумку.
Мальчик тоже преподнес Галкину подарок - сувенирный корабль из дерева.
О юном подражателе Брюса Ли из Кыргызстана стало известно после появления в соцсетях видео, где он демонстрирует навыки владения нунчаками. Как стало известно позже, Нурмухаммед занимается каратэ с трех лет и уже имеет оранжевый пояс.

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