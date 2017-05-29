Россельхознадзор не пустил в Новосибирск овощи из Кыргызстана

29 мая 2017, 10:45 Комментарии

151,13 тонны кыргызского и 39,6 тонн таджикского репчатого лука, 20 тонн казахской и 19,6 тонн кыргызской свежей моркови, 16,8 тонн кыргызскогоо и 4 тонны казахского чеснока, а также 0,15 тонн чернослива из Кыргызстана пытались незаконно ввезти на территорию Новосибирской области автотранспортом из республик Казахстан и Кыргызстан для последующей реализации в Новосибирске и Красноярске, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что данные партии продукции высокого фитосанитарного риска следовали в отсутствие маркировки на упаковках, содержащей информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и/или реэкспортере, а партия чернослива перевозилась без соответствующего документа, подтверждающего ее фитосанитарную безопасность.

"В соответствии с требованиями международного карантинного законодательства ввоз всех партий продукции на территорию Российской Федерации был запрещен. Грузы возвращены отправителям в республики Казахстан и Кыргызстан", – говорится в сообщении.