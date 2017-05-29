Зрители шоу «Лучше всех» стоя аплодировали юному каратисту из Кыргызстана

29 мая 2017, 10:56 Комментарии

Отважный 7-летний боец Нурмухамед Ташмаматов принял участие в съемках шоу Максима Галкина "Лучше всех". Передача с участием юного кыргызстанца вышла в эфир 28 мая.

Маленький Нурмухамед родом из Джалал-Абада. В студии "Первого канала" 7-летний кыргызстанец поразил зрителей виртуозным владением нунчаками.

Мальчику предстояло выполнить непростое задание: в точности воспроизвести приемы Брюса Ли, показанные в одном из фильмов с участием легенды восточных единоборств. С чем Нурмухамед Ташмаматов с достоинством справился, сорвав аплодисменты зрителей в студии.

До 4 июня на сайте "Первого канала" продлится голосование за понравившихся участников шоу "Лучше всех". Поддержать соотечественника можно, пройдя по ссылке: http://www.1tv.ru/shows/luchshie-deti-strany-obedinyaytes/golosovanie.