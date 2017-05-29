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В США назвали вероятную национальную принадлежность авторов WannaCry

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360603_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428628-ru.html

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29 мая 2017, 10:27       Комментарии

Авторы вируса WannaCry, заразившего компьютеры в 150 странах две недели назад, вероятно, являются выходцами из таких южноазиатских стран, как Гонконг, Тайвань или Сингапур. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на газету South China Morning Post и американскую разведку.
К такому выводу, по данным издания, пришли специалисты, которые провели лингвистическую экспертизу вредоносного программного обеспечения. По их предположению, оно было написано китайскоязычными людьми с южными диалектами.
Специалисты утверждают, что "твердо уверены" в своих выводах. В более ранних отчетах, основанных на анализе кода, предполагалось, что за вирусной атакой стоят северокорейские программисты.
Вредоносная программа WannaCry блокировала информацию на зараженных компьютерах и выводила сообщение на 28 языках, требуя выкуп от 300 до 600 долларов за восстановление данных. Вымогатель начал распространяться 12 мая.
Предполагается, что создатели вируса взяли за основу вредоносную программу АНБ США Eternal Blue. Он распространился в не менее чем 150 странах мира, от него пострадали более 200 тысяч пользователей. Газета The Times писала, что доходы создателей WannaCry, по данным на 15 мая, превысили 42 тысячи долларов.

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