В Джалал-Абаде на выборах в горкенеш лидирует партия "Онугуу-Прогресс"

29 мая 2017, 10:31 Комментарии

"Онугуу-Прогресс" заняла первое место на выборах в городской кенеш г. Джалал-Абад. Об этом сообщили в секретариате партии.

По предварительным подсчетам голосов, полученных из двадцати пяти избирательных участков, первое место занимает партия "Онугуу-Прогресс". За нее проголосовали более 26% избирателей, на втором месте партия "СДПК" -

около 23%, на третьем месте "Ата-Журт" - 13,5%, следом за ними расположились "Мекеним Кыргызстан" - 13,48%, "Кыргызстан" взяла 10,23%, "Республика" - 9,33% и меньше всего голосов набрала партия "Бутун Кыргызстан" - около 0,86%.

На данный момент подводится окончательный (ручной) подсчет избирательных бюллетеней по итогам выборов в городской кенеш.