Доллар США: 67.9504 (+0.0004) 
Евро: 76.2675 (-0.1185) 
Золото: 40.67 $/гр (+0.25) 
Серебро: 0.56 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Депутат предлагает вернуть пособия гражданам, которые были отправлены на войну в Афганистане как партийные советники, правительство противДепутат предлагает вернуть пособия гражданам, которые были отправлены на войну в Афганистане как партийные советники, правительство против"Trend": В Ашхабаде проведут экологические форумы Центральной Азии"Trend": В Ашхабаде проведут экологические форумы Центральной Азии

В Джалал-Абаде на выборах в горкенеш лидирует партия "Онугуу-Прогресс"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360609_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428627-ru.html

Похожие новости

Депутат предлагает вернуть пособия гражданам, которые были отправлены на войну в Афганистане как партийные советники, правительство против

Стали известные предварительные результаты выборов в местные кенеши Кыргызстана

В КНУ имени Жусупа Баласагына прошли выборы нового ректора

Выборы в Джалал-Абаде и еще 7 городах — предварительные итоги

Предварительные итоги голосования на выборах депутатов местных кенешей 28 мая 2017 года

29 мая 2017, 10:31       Комментарии

"Онугуу-Прогресс" заняла первое место на выборах в городской кенеш г. Джалал-Абад. Об этом сообщили в секретариате партии.
По предварительным подсчетам голосов, полученных из двадцати пяти избирательных участков, первое место занимает партия "Онугуу-Прогресс". За нее проголосовали более 26% избирателей, на втором месте партия "СДПК" -
около 23%, на третьем месте "Ата-Журт" - 13,5%, следом за ними расположились "Мекеним Кыргызстан" - 13,48%, "Кыргызстан" взяла 10,23%, "Республика" - 9,33% и меньше всего голосов набрала партия "Бутун Кыргызстан" - около 0,86%.
На данный момент подводится окончательный (ручной) подсчет избирательных бюллетеней по итогам выборов в городской кенеш.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум