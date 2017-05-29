Атамбаев: Семь лет назад кыргызская армия была в "ушатанном" состоянии

29 мая 2017, 10:39 Комментарии

За прошедшие четверть века кыргызская армия вместе со всем народом прошла нелегкий путь становления. Об этом сегодня, 29 мая, в ходе торжественного мероприятия в честь 25-й годовщины Вооруженных сил КР заявил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

По его словам, это были годы формирования нашей новой государственности, а потому здесь было все: от эйфории свободы на начальном этапе до униженного состояния невостребованности, от неверия в будущее до возрождения надежды, от почти полного разочарования и ощущения безысходности до обретения армией в последние годы уверенности в своих силах.

"Все познается в трудную минуту. Вы помните, в каком печальном, я бы сказал, в "ушатанном" состоянии оказалась семь лет назад кыргызская армия на момент трагических июньских событий на юге страны. Когда разобщенность войск и их командования, а особенно отсутствие единой системы управления вооруженными силами поставили страну на грань катастрофы. Шесть лет назад перед военным парадом к 20-й годовщине независимости 31 августа 2011 года наши офицеры беспокоились о состоянии нашей давно устаревшей военной техники, которая должна пройти торжественным маршем через площадь Ала-Тоо. Часть техники, к сожалению, не дошла своим ходом даже до площади", - сказал Атамбаев.