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Почти 200 тонн овощей из КР попали под карантин в РФ на прошлой неделе

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360611_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428625-ru.html

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29 мая 2017, 10:45       Комментарии

Более 250 тонн овощей из Кыргызстана и Казахстана попали под карантин при ввозе в Новосибирскую область на прошлой неделе. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
По ее данным, 151,13 тонны кыргызстанского и 39,6 тонны таджикского репчатого лука, 20 тонн казахстанской и 19,6 тонны кыргызстанской свежей моркови, 16,8 тонны кыргызстанского и 4 тонны казахстанского чеснока, а также 0,15 тонны чернослива из КР пытались незаконно ввезти на территорию Новосибирской области автотранспортом из республик Казахстан и Кыргызстан для последующей реализации в Новосибирске и Красноярске.
При проведении карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что данные партии продукции высокого фитосанитарного риска следовали в отсутствие маркировки на упаковках, содержащей информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и/или реэкспортере, а партия чернослива перевозилась без соответствующего документа, подтверждающего ее фитосанитарную безопасность.
В соответствии с требованиями международного карантинного законодательства ввоз всех партий продукции на территорию Российской Федерации был запрещен. Грузы возвращены отправителям в республики Казахстан и Кыргызстан.

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