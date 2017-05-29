Жапаров: Правительство привыкло сидеть сложа руки, ссылаясь на суды

29 мая 2017, 10:54 Комментарии

Правительство привыкло сидеть сложа руки, ссылаясь на суды и законы. Об этом сегодня, 29 мая, сказал депутат Акылбек Жапаров на заседании комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша.

Отметим, сегодня комитет рассматривает поправки в Закон "О ветеранах войны, Вооруженных сил и тружениках тыла". Законопроект направлен на то, чтобы четверо советников ЦК КПССС, которые также участвовали в войне в Афганистане и рисковали жизнью, могли получать государственную пенсию в размере 216 тысяч в год.

Однако члены правительства выступают против, так как это потребует расходов из госбюджета. Как отметили представители Министерства соцразвития и труда, по этому вопросу уже были судебные разбирательства и Верховный суд отклонил их просьбу о выдаче пенсий.

С таким положением дел не согласны депутаты, в частности, в своем выступлении Жапаров отметил, что в свое время пришлось писать закон, чтобы обеспечить депутатской зарплатой Турдакуна Усубалиева и Абсамата Масалиева. Теперь же депутатам приходится из-за четырех ветеранах афганской войны внести изменения в закон, чтобы те смогли получить пенсии.

"Эту проблему могли бы и в правительстве решить, сумма-то не колоссальная. Например, до сих пор не принесли на согласование по капитальным вложения за 4 млрд 200 млн сомов, а тут встали на принцип из-за каких-то 200-100 тыс. сомов для ветеранов войны", - добавил он.

Также депутат отметил, что нужно поддержать поправки в закон, чтобы в министерствах привели в порядок все документы. "Я думаю, ни президент, ни Всемирный банк не будут против из-за трех-четырех ветеранов", - добавил он.