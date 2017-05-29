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Жапаров: Правительство привыкло сидеть сложа руки, ссылаясь на суды

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360607_ja...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428624-ru.html

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29 мая 2017, 10:54       Комментарии

Правительство привыкло сидеть сложа руки, ссылаясь на суды и законы. Об этом сегодня, 29 мая, сказал депутат Акылбек Жапаров на заседании комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша.
Отметим, сегодня комитет рассматривает поправки в Закон "О ветеранах войны, Вооруженных сил и тружениках тыла". Законопроект направлен на то, чтобы четверо советников ЦК КПССС, которые также участвовали в войне в Афганистане и рисковали жизнью, могли получать государственную пенсию в размере 216 тысяч в год.
Однако члены правительства выступают против, так как это потребует расходов из госбюджета. Как отметили представители Министерства соцразвития и труда, по этому вопросу уже были судебные разбирательства и Верховный суд отклонил их просьбу о выдаче пенсий.
С таким положением дел не согласны депутаты, в частности, в своем выступлении Жапаров отметил, что в свое время пришлось писать закон, чтобы обеспечить депутатской зарплатой Турдакуна Усубалиева и Абсамата Масалиева. Теперь же депутатам приходится из-за четырех ветеранах афганской войны внести изменения в закон, чтобы те смогли получить пенсии.
"Эту проблему могли бы и в правительстве решить, сумма-то не колоссальная. Например, до сих пор не принесли на согласование по капитальным вложения за 4 млрд 200 млн сомов, а тут встали на принцип из-за каких-то 200-100 тыс. сомов для ветеранов войны", - добавил он.
Также депутат отметил, что нужно поддержать поправки в закон, чтобы в министерствах привели в порядок все документы. "Я думаю, ни президент, ни Всемирный банк не будут против из-за трех-четырех ветеранов", - добавил он.

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