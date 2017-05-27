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"Trend": В Ашхабаде проведут экологические форумы Центральной Азии

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/trend-v-a...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428623-ru.html

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Масштабная экологическая акция пройдет на Иссык-Куле

В Кыргызстане пройдет танцевальная олимпиада Центральной Азии

29 мая 2017, 10:30       Комментарии

В Ашхабаде 5-8 июня 2017 года при участии представителей региональных и международных организаций, министерств и ведомств государств Центральной Азии пройдут мероприятия, посвященные охране окружающей среды и нормативам водопользования, пишет в субботу газета "Нейтральный Туркменистан".
В частности, запланировано проведение Международного экологического форума и конференции, а также заседания Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию Международного фонда спасения Арала (МФСА).
Кроме того, планируется провести совещание совета управляющих регионального экологического центра Центральной Азии и очередную встречу региональной рабочей комиссии, в состав которой входят специалисты водного хозяйства Центральноазиатских государств.
Вопрос подготовки мероприятий обсуждался на правительственном совещании. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул важность задач охраны окружающей среды, бережного использования водных ресурсов, снижения рисков, связанных с изменением климата, внедрения инновационных "зелёных" технологий и в целом обеспечения экологической безопасности.
МФСА был создан в девяностые годы прошлого века при учредительстве Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Эта организация нацелена на финансирование совместных проектов и программ по спасению Арала и улучшения экологической обстановки в районе Приаралья.
Аральская проблема затронула север Туркменистана. Дашогузская область подверглась негативному влиянию экологической катастрофы, здесь остро возникли проблемы, связанные с обеспечением населения чистой питьевой водой и борьбой с засолением возделываемых земель.
Международному фонду спасения Арала в декабре 2008 года был предоставлен статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН.
Туркменистан будет председательствовать в данной организации в период с 2017 по 2019 годы включительно.
"Trend"
Гусейн Гасанов
27.05.17

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