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В Бишкеке проходит Международная конференция по внедрению новых технологий на дорогах Кыргызстана

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428622-ru.html

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29 мая 2017, 10:31       Комментарии

Бишкек, 29 мая /Кабар/. В Бишкеке проходит Международная научно-практическая конференция "Внедрение новых технологий по текущему ремонту на автомобильных дорогах Кыргызстана".
По словам министра транспорта и дорог КР Жамшытбека Калилова, программа Международной научно-практической конференции предусматривает ознакомление участников конференции с новыми технологиями по ремонту и по содержанию автомобильных дорог.
"Важная роль в экономическом развитии Кыргызстана отводится расширению экономических и культурных связей республики со странами ближнего и дальнего зарубежья. Развитость сети автомобильных дорог общего пользования и её техническое состояние оказывают значительное воздействие на снижение доли транспортной составляющей стоимости товаров и услуг для населения", - сказал он.
На конференции принимают участие высококвалифицированные специалисты из Европы и США, первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев и депутаты ЖК КР.
Помимо этого в работе конференции участвуют представители Межправительственного Совета дорожников стран участниц СНГ, Технического комитета Европейской Ассоциации асфальта Thomas Falvo (Германия), Компании ТОО "ЮнидАс Групп" из Казахстана (технология применения щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси (ЩМА), Французская Компания "PR Industry" (технология по применению эффективной полимерной добавки "PRFlex"), ГУП "Институт нефтехимпереработки" Республики Башкортостан и другие.

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