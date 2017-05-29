В Бишкеке проходит Международная конференция по внедрению новых технологий на дорогах Кыргызстана

29 мая 2017, 10:31 Комментарии

Бишкек, 29 мая /Кабар/. В Бишкеке проходит Международная научно-практическая конференция "Внедрение новых технологий по текущему ремонту на автомобильных дорогах Кыргызстана".

По словам министра транспорта и дорог КР Жамшытбека Калилова, программа Международной научно-практической конференции предусматривает ознакомление участников конференции с новыми технологиями по ремонту и по содержанию автомобильных дорог.

"Важная роль в экономическом развитии Кыргызстана отводится расширению экономических и культурных связей республики со странами ближнего и дальнего зарубежья. Развитость сети автомобильных дорог общего пользования и её техническое состояние оказывают значительное воздействие на снижение доли транспортной составляющей стоимости товаров и услуг для населения", - сказал он.

На конференции принимают участие высококвалифицированные специалисты из Европы и США, первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев и депутаты ЖК КР.

Помимо этого в работе конференции участвуют представители Межправительственного Совета дорожников стран участниц СНГ, Технического комитета Европейской Ассоциации асфальта Thomas Falvo (Германия), Компании ТОО "ЮнидАс Групп" из Казахстана (технология применения щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси (ЩМА), Французская Компания "PR Industry" (технология по применению эффективной полимерной добавки "PRFlex"), ГУП "Институт нефтехимпереработки" Республики Башкортостан и другие.