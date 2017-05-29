Совместные цифровые проекты – базис цифровой повестки ЕАЭС

29 мая 2017, 10:37 Комментарии

Бишкек, 29 мая /Кабар/. Инициативы и проекты в рамках реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили на очередной встрече руководители министерств и ведомств в области связи и коммуникаций государств-членов ЕАЭС в Казани 25 мая.

Во встрече приняли участие министр транспорта, связи и информационных технологий Республики Армения Ваган Мартиросян, министр связи и информатизации Республики Беларусь Сергей Попков, вице-министр информации и коммуникации Республики Казахстан Алан Ажибаев, председатель Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики Бакыт Шаршембиев, министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров и член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии Карине Минасян.

Ключевым на совещании стало обсуждение вопросов реестров программного обеспечения, реализации общих процессов в национальных сегментах государств-членов интегрированной информационной системы (ИИС) Союза.

В соответствии с Договором о ЕАЭС на основе расширения функциональных возможностей интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли проводятся работы по созданию, обеспечению функционирования и развития интегрированной информационной системы Союза. Это достигается за счет внедрения современной системы межгосударственного электронного взаимодействия и информационно-аналитической поддержки уполномоченных органов государств-членов, построенной с учетом возможности использования механизма "единого окна" и предоставления услуг в электронном виде.

Интегрированная информационная система не привязана к какой-то конкретной территории, она имеет трансграничный характер, и ее развитие признано приоритетной задачей на 2017 год для всех государств-членов. С использованием интегрированной системы уже обеспечивается взаимодействие таможенных служб стран ЕАЭС, оперативный (онлайн) обмен данными в рамках пилотного проекта маркировки меховых изделий.

"Цифровые министры" также обсудили предстоящую конференцию по цифровой повестке в рамках Евразийской недели-2017, проблему развития технопарков, особых экономических зон, инновационных технологических университетов.

Справка

Со стороны Комиссии проведены все необходимые мероприятия по реализации информационного взаимодействия с уполномоченными органами стран ЕАЭС в рамках общих процессов, технологические документы по которым вступили в силу и должны быть введены в действие в первом полугодии 2017 года: приняты необходимые нормативные правовые акты, создана и эксплуатируется система межгосударственного обмена данными, разработано программное обеспечение для реализации общих процессов в интеграционном сегменте Комиссии интегрированной системы.

По состоянию на 1 марта 2017 года ЕЭК утвердила технологические документы для 31 общего процесса из 75 запланированных. В первом полугодии 2017 года должны быть введены в действие 10 общих процессов в сфере таможенного регулирования, транспорта, обращения медицинских изделий, по вопросам зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин.

Пресс-служба ЕЭК