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Цифровая повестка для промышленности стран ЕАЭС – ключевой приоритет ЕЭК ​Цифровая повестка для промышленности стран ЕАЭС – ключевой приоритет ЕЭК ​Атамбаев: Семь лет назад кыргызская армия была в "ушатанном" состоянииАтамбаев: Семь лет назад кыргызская армия была в "ушатанном" состоянии

Кыргызская армия, как и страна, прошла через многие трудности - А.Атамбаев

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzska...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428620-ru.html

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29 мая 2017, 10:41       Комментарии

Бишкек, 29 мая /Салтанат Абдраева - Кабар/. Кыргызская армия, как и страна, прошла через многие трудности. Об этом сегодня на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию Вооруженных сил КР, сообщил Президент Алмазбек Атамбаев.
По его словам, кыргызская армия прошла сквозь такие трудности, когда даже военным формы не хватало. В 90-ые годы руководители государства заявили, что "кыргызская армия никому не нужна". Эти слова сломали дух многих офицеров, и на корню отрубила шаги становление национальной армии.
"В результате такого отношения мы стали свидетелями Баткенских событий. Огромное количество военнослужащих получили ранения и многие были убиты. Но даже это не стало уроком для руководителей страны. И даже тогда отношение к армии не изменилось. По этой причине состояние военных и их подготовка не была улучшена. В результате мы увидели июньские события на юге. Мы смогли увидеть, что в армии нет дисциплины, не хватает боеприпасов", - сказал А.Атамбаев.
Как он отметил, для него, как для главы государства одним из первых задач было проведение военной реформы.
"Есть выражение, кто не кормит свою армию, будет кормить чужую. Это, как никогда подходило для нашей армии. Но сейчас ситуация изменилась. Государство уделяет большое внимание обеспечению жильем военнослужащих и повседневным проблемам военных. Военная реформа идет. И сейчас вооруженные силы стали одним целым и руководит всем Генеральный штаб",- заявил А.Атамбаев.

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