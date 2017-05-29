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Цифровая повестка для промышленности стран ЕАЭС – ключевой приоритет ЕЭК ​

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/tcifrovai...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428619-ru.html

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В Бишкеке состоится международная конференция "Таза коом", где презентуют программу цифровой трансформации

29 мая 2017, 10:43       Комментарии

Бишкек, 29 мая /Кабар/. Первоочередные направления реализации цифровой повестки в промышленности стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили участники немецко-белорусского форума "Четвертая промышленная революция (Industrie 4.0): цифровая трансформация экономики", прошедшего в Минске.
В мероприятии приняли участие глава Представительства немецкой экономики в Республике Беларусь Владимир Августинский, заместитель Председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Болеслав Пирштук, представители крупных немецких производственных компаний, промышленных предприятий государств ЕАЭС, Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
В выступлении на форуме заместитель директора Департамента промышленной политики ЕЭК Александр Готовский подчеркнул, что цифровая повестка для промышленности – ключевой приоритет в деятельности Комиссии. В нынешнем году Департаментом промышленной политики ЕЭК подготовлен и представлен правительствам стран ЕАЭС комплексный доклад о мировых тенденциях цифровой трансформации промышленности, а в 2018 году планируется принятие специальной концепции в рамках Союза.
Александр Готовский отметил необходимость углубления промышленной кооперации в Союзе, встраивания в международные производственные цепочки. В целях реализации этих задач Комиссия формирует рабочие группы по приоритетным отраслям, готовит адресные документы. Например, подписан Меморандум с производителями сельскохозяйственной техники Германии, формируется перечень импортируемых машин, оборудования и комплектующих, сборка и комплектующие для которых могут быть локализованы в странах ЕАЭС. Такая работа требует создания эффективных инструментов, одним из которых станет Евразийская сеть промышленной кооперации и субконтрактации. В составе сети будут функционировать сервисы национальных сегментов, витрина сервисов на сайте ЕЭК и Единый реестр Евразийской сети, что обеспечит промышленным предприятиям Союза быстрый поиск материалов и комплектующих, сформирует кооперационные цепочки в рамках ЕАЭС.
Также представитель ЕЭК затронул тему развития инноватики и встраивания в международные научно-технические связи. Здесь уже действуют 12 приоритетных инновационных технологических платформ, которые являются эффективными площадками взаимодействия науки и производственной сферы. Большое значение уделяется созданию общей сети кластеров и технопарков, создается Евразийская сеть трансфера технологий. Эта сеть обеспечит в том числе быстрый поиск разработчиков технологий, заинтересованных в них предприятий, доступ к глобальной международной базе технологических запросов и предложений.
В заключение Александр Готовский проинформировал собравшихся о наиболее проработанном совместном проекте, готовом к реализации в рамках ЕАЭС. Это проект по созданию интегрированной системы Союза по предоставлению космических и геоинформационных услуг на основе объединенных ресурсов дистанционного зондирования Земли, целью которого является предоставление пользователям геоинформационных услуг. Для этого в общую группировку будут объединены спутники государств-членов, создан информационный портал, включающий сервисы по мониторингу развития промышленных и городских территорий, транспортных коридоров, сельского и лесного хозяйства и пр. В 2020 году планируется выход на совместное изготовление и запуск первого образца космического аппарата ЕАЭС на основе инновационных бортовых приборов и устройств. Серийное производство и развёртывание полномасштабной совместной орбитальной группировки таких спутников запланировано в 2023 году.
На форуме достигнута договоренность с главой Представительства немецкой экономики в Республике Беларусь о дальнейшем обсуждения повестки цифровой трансформации промышленности ЕАЭС. С этой целью в ближайшее время будут организованы совместные мероприятия аналогичного формата в Москве и Астане.
Пресс-служба ЕЭК

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