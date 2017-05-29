Цифровая трансформация экономики, внедрение инноваций и устранение барьеров стали ключевыми темами заседания Евразийского межправсовета

29 мая 2017, 10:46 Комментарии

Бишкек, 29 мая /Кабар/. Заседание Евразийского межправительственного совета прошло 26 мая в Казани (Российская Федерация). Премьер-министры пяти стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили ряд вопросов, значимых для углубления интеграционных процессов, в том числе устранение барьеров и ограничений для свободного перемещения товаров, услуг и трудовых ресурсов, цифровую повестку Союза и возможности для внедрения инноваций через поддержку научных исследований и опытно-конструкторских работ в ключевых отраслях.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) получила новые полномочия, позволяющие развивать нормы и правила справедливой конкуренции, обеспечивая при этом поддержку для наиболее значимых предприятий и отраслей промышленности.

В заседании приняли участие Премьер-министр Республики Армения Карен Карапетян, Премьер-министр Республики Беларусь Андрей Кобяков, Премьер-министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев, Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.

Председатель Евразийского межправительственного совета, Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков отметил, что "устранение внутренних препятствий является катализатором роста экономик стран ЕАЭС и углубления совместной интеграции".

По мнению Председателя Коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна, можно констатировать начало нового этапа развития ЕАЭС. Это связано в том числе с запуском планомерной работы по двум новым важнейшим направлениям – устранению препятствий, барьеров и ограничений в рамках экономического пространства и цифровизации экономики. "Бизнес требует от нас скорейшего решения этих вопросов", – заявил Председатель Коллегии ЕЭК. Кроме того, Тигран Саркисян подчеркнул, что, "формируя общие рынки, мы должны стремиться углублять кооперацию, в том числе и для того, чтобы Союз мог позиционироваться в глобальной экономике как интеграционное объединение с мощным экспортным потенциалом".

"Дорожная карта" по устранению барьеров на 2017-2018 годы будет разработана к следующему заседанию Евразийского межправительственного совета. Её выполнение стимулирует предпринимательскую активность и обеспечит реализацию принципа четырёх "свобод".

Особое внимание будет уделяться работе по недопущению дискриминации при допуске к госзакупкам и борьбе с дискриминационными формами налогообложения в странах ЕАЭС. Член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян отметила, что необходимо уходить от практики, при которой местные предприятия могут освобождаться от уплаты некоторых сборов, в то время как предприниматели из других государств Союза необоснованно облагаются теми или иными платежами при ввозе продовольственной продукции или промышленных товаров.

В ЕАЭС будет разработана программа цифровой трансформации. Это позволит ускорить формирование постиндустриальной экономики Союза.

До конца года будут подготовлены Основные направления реализации цифровой повестки до 2025 года. Определены четыре ключевых вектора развития, позволяющих ускорить процессы оцифровки экономики. Подробнее см.: https://goo.gl/WwJxu8 Для реализации этой программы предлагается использовать механизм частно-государственного партнёрства.

Одним из первых пилотных проектов в этой сфере может стать система маркировки ряда товаров и продуктов, обеспечивающая прозрачность и прослеживаемость на всем пространстве Союза.

Премьер-министры одобрили отчет ЕЭК о мониторинге проведения оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проектов решений Комиссии, которые могут оказать влияние на условия ведения предпринимательской деятельности.

Членам Межправсовета была представлена информация об эффективности взаимодействия ЕЭК с предпринимательским и экспертным сообществом в 2016 году. Отмечено, что в прошлом году по 34 проектам решений Комиссии, прошедшим публичное обсуждение, представители бизнеса и эксперты высказали 268 замечаний и предложений. 210 из них (78,4% от общего числа) были учтены при дальнейшей работе.

Кроме того, в рамках мониторинга проводилась оценка проектов решений Комиссии на выявление пунктов или положений, предусматривающих избыточные ограничения или запреты для предпринимателей, которые ведут к необоснованным расходам и росту административных издержек бизнеса, а также создают барьеры для свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на территории Союза.

Комиссия проинформировала премьер-министров о работе по созданию в странах Союза эффективного механизма "единого окна"​, который позволит снизить административные издержки бизнеса и упростить внешнеторговую деятельность.

Во всех государствах ЕАЭС реализованы отдельные элементы системы "единого окна", такие как электронное декларирование или е-лицензирование, действуют межведомственные информационные системы. Они облегчают взаимодействие предпринимателей с органами власти. Однако это только часть работы.

По итогам обсуждения этого вопроса члены Межправсовета порекомендовали активнее привлекать к работе по формированию механизма "единого окна" бизнес, ускорить переход к использованию электронных документов, обеспечить унификацию и взаимное признание документов, необходимых для внешнеэкономической деятельности.

Подписано соглашение по добровольному согласованию специфических субсидий​ в отношении промышленных товаров. Для реализации документа ЕЭК получает новые полномочия.

В соответствии с соглашением государство-член ЕАЭС, которое хочет предоставить субсидии тем или иным предприятиям или отраслям своей экономики, может обратиться в ЕЭК с просьбой о согласовании этого решения.

Если Комиссия сочтет, что предоставление такой субсидии соответствует заданным критериям допустимости, другие страны Союза не смогут требовать введения компенсирующих мер.

Кроме того, страны ЕАЭС получают возможность обращаться в Комиссию для проведения расследования, если в одном из государств Союза предоставляются субсидии, наносящие им экономический ущерб. Решения ЕЭК будут обязательны для исполнения.

Внедрение в практику работы Комиссии таких процедур повышает прозрачность и обоснованность принятия решений о поддержке тех или иных предприятий и отраслей, способствует формированию норм и правил справедливой конкуренции.

Порядок организации совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере АПК​ одобрен членами Межправсовета. Под совместными разработками понимается участие в исследованиях или конструкторских работах не менее двух государств-членов Союза.

Документ позволит расширить кооперационные связи между научными институтами и предприятиями стран Союза, повысить эффективность и конкурентоспособность агропромышленного комплекса, обеспечить трансфер технологий и инноваций, будет способствовать формированию стратегии научно-технического развития в рамках всего Евразийского экономического союза.

Перечень совместных проектов будет формироваться на основании предложений стран ЕАЭС. В настоящее время в Комиссии обсуждаются первые предложения, соответствующие приоритетным направлениям развития АПК. Определен перечень НИОКР на период до 2020 года по 14 приоритетным темам, включающим различные направления растениеводства и животноводства, аквакультуру, ветеринарию и т.д.

Принято распоряжение, обеспечивающее подготовку и проведение национальных переписей населения в странах ЕАЭС. Это позволит сблизить используемые методологии проведения переписей, обеспечить корректное сопоставление данных и выявить тенденции развития общества и состояние экономик стран Союза.

Следующее заседание Евразийского межправительственного совета состоится 14 августа в Астане (Республика Казахстан).

Пресс-служба ЕЭК