В Кыргызстане саранчой заселено более 43 тыс га земли – Минсельхоз КР

29 мая 2017, 10:48 Комментарии

Бишкек, 29 мая /Кабар/. В Кыргызстане саранчой заселено 43 тыс 760 га. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства, мелиорации и пищевой промышленности.

По их информации, всего по республике для выявления очагов саранчовых вредителей обследовано – 52 тыс 83 га земли. На сегодняшний день всего обработано – 41 тыс 915 га

Так в Джалал-Абадской области обработано – 36 тыс 950 га (в Аксыйском районе - 24 тыс 950 га, в Ноокенском районе - 12 тыс га).

В Чуйской области всего насекомыми заселено 2 тыс 670 га, в Панфиловском районе – 2 тыс 550 га, Чуйском районе – 120 га. Химические обработки проведены в Панфиловском районе на 2 тыс 250 га.

В Баткенской области химические обработки проведены на 2 тыс 715 га, в том числе в Лейлекском районе на – 2 тыс 225 га, в Баткенском районе - 490 га.

В настоящие время по республике работают 10 единиц ультрамало объемных опрыскивателей, производительность которой составляет от 100 до 400 га/день.

"В настоящее время широкомасштабные обследования и химические обработки продолжаются. Эти мероприятия позволят защитить и сохранить посевы сельскохозяйственных культур, травостоя пастбищ и сенокосов от полного их уничтожения. Первые отрождения личинок саранчовых вредителей в 2017 году отмечены 12 апреля в айыльном округе Авлетим, Аксыйского района Джалал-Абадской области", - говорится в сообщении.