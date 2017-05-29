Межправительственный совет одобрил Порядок совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере АПК

29 мая 2017, 10:51 Комментарии

Бишкек, 29 мая /Кабар/. Порядок организации совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в сфере агропромышленного комплекса (АПК) государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) разработан Комиссией для эффективного использования научного и инновационного потенциала стран Союза, исключения дублирования научных исследований в агропромышленной сфере и наращивания кооперации в научной и инновационной деятельности в сфере АПК.

В соответствии с документом перечень совместных НИОКР формируется на пятилетний период на основании предложений стран и утверждается Комиссией. При этом учитываются национальные приоритеты и цели Союза по развитию сельскохозяйственной отрасли, а также приоритеты межгосударственной научно-технической и инновационной политики в сфере агропромышленного комплекса государств-членов. Научные исследования должны способствовать обеспечению продовольственной безопасности, сбалансированности продуктовых рынков, повышению эффективности и конкурентоспособности сельского хозяйства союзных стран, сохранению в них биоразнообразия и экологического равновесия.

В совместных исследованиях должны принимать участие не менее двух стран ЕАЭС. Заказчиками совместных НИОКР могут быть органы госвласти и академии наук государств-членов. Исполнители определяются заказчиками на конкурсной основе в соответствии с законодательством страны. Срок выполнения совместной НИОКР – не более пяти лет. По итогам проведенных исследований формируется итоговый отчет, который направляется в правительства государств-членов и рассматривается Советом ЕЭК.

На период до 2020 года уже определен перечень НИОКР в сфере агропромышленного комплекса, состоящий из 14 приоритетных тематик, включая растениеводство, животноводство, аквакультуру, ветеринарию и т.д.

Порядок позволит странам ЕАЭС приступить к реализации перспективных совместных исследований в сфере АПК с целью формирования устойчивой базы для модернизации аграрной отрасли стран ЕАЭС на основе использования лучших достижений науки и передового опыта, трансфера технологий и инноваций.

Пресс-служба ЕЭК