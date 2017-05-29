Доллар США: 67.9504 (+0.0004) 
Евро: 76.2675 (-0.1185) 
Золото: 40.67 $/гр (+0.25) 
Серебро: 0.56 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В ЕАЭС будет активизирована работа по внедрению "единого окна"В ЕАЭС будет активизирована работа по внедрению "единого окна"А.Атамбаев допускает, что Кыргызстан уже не будет получать военную помощь от союзниковА.Атамбаев допускает, что Кыргызстан уже не будет получать военную помощь от союзников

В Индии от ударов молний погибли почти 20 человек

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-indii-o...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428615-ru.html

Похожие новости

Кыргызстанец пытался сдать ОРТ за другого человека

Более 150 человек погибли из-за наводнений на Шри-Ланке

Negatiff: В ДТП недалеко от Таш-Кумыра погиб человек

С.Жээнбеков: Ислам и Православие смогут стать партнерами государства по укреплению общества на основе мира и согласия

Сирия направила в ООН два письма с требованием остановить авиаудары коалици

29 мая 2017, 10:54       Комментарии

Бишкек, 29 мая /Кабар/. По меньшей мере 18 человек погибли от ударов молний в индийском штате Бихар, сообщает агентство PTI.
Как сообщил представитель Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации штата Анирудх Кумар, инциденты произошли в воскресенье в восьми округах штата. Больше всего жертв зафиксировано в округе Восточный Чампаран, где погибли пять человек.
Еще пять человек погибли в тот же день в округе Западный Чампаран в нескольких отдельных инцидентах обрушения стен из-за сильного ветра во время грозы. Порывы ветра здесь доходили до 50-70 километров в час. Таким образом, общее число жертв непогоды в штате составило 23 человека.
Источник РИА Новости

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум