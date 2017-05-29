В Индии от ударов молний погибли почти 20 человек

29 мая 2017, 10:54 Комментарии

Бишкек, 29 мая /Кабар/. По меньшей мере 18 человек погибли от ударов молний в индийском штате Бихар, сообщает агентство PTI.

Как сообщил представитель Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации штата Анирудх Кумар, инциденты произошли в воскресенье в восьми округах штата. Больше всего жертв зафиксировано в округе Восточный Чампаран, где погибли пять человек.

Еще пять человек погибли в тот же день в округе Западный Чампаран в нескольких отдельных инцидентах обрушения стен из-за сильного ветра во время грозы. Порывы ветра здесь доходили до 50-70 километров в час. Таким образом, общее число жертв непогоды в штате составило 23 человека.

Источник РИА Новости