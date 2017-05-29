В ЕАЭС будет активизирована работа по внедрению "единого окна"

29 мая 2017, 10:55 Комментарии

Бишкек, 29 мая /Кабар/. На заседании Евразийского межправительственного совета в Казани член Коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Мукай Кадыркулов проинформировал премьер-министров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о проводимой работе по проекту развития механизма "единого окна".

Механизм "единого окна" – один из эффективных инструментов упрощения процедур внешней торговли, способных произвести революцию в правовых, технологических и технических аспектах, обеспечить трансформацию существующих бизнес-процессов и переход на использование юридически значимых данных, тем самым предоставить возможность широкому кругу лиц осуществлять внешнеэкономическую деятельность непосредственно из личного кабинета, управляя потоками данных, бизнес-процессами и изменениями.

Мукай Кадыркулов, курирующий данный проект, доложил главам правительств, что в среднем уровень реализации механизма "единого окна" в государствах-членах составляет 53,76 %. Во всех странах ЕАЭС сегодня реализованы отдельные элементы "единого окна", такие как электронное декларирование или е-лицензирование, действуют межведомственные информационные системы.

Подробнее с итогами анализа состояния проекта "единого окна" в каждой стране можно ознакомиться на сайте ЕЭК.

По итогам обсуждения вопроса премьер-министры поручили правительствам актуализировать "дорожные карты" по созданию национальных механизмов "единого окна" до 1 декабря 2017 года; обеспечить финансирование соответствующих мероприятий; ускорить переход к использованию электронных документов; а также активнее привлекать к работе по формированию механизма "единого окна" представителей частного сектора. Комиссии поручено осуществлять непрерывный мониторинг этих процессов и вносить предложения по повышению эффективности проводимой работы.

Пресс-служба ЕЭК