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Депутат предлагает вернуть пособия гражданам, которые были отправлены на войну в Афганистане как партийные советники, правительство против

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428613-ru.html

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29 мая 2017, 10:33       Комментарии

Депутат Кожобек Рыспаев(СДПК) предлагает вернуть пособия гражданам, которые были отправлены на войну в Афганистане как партийные советники. Соответствующее предложение он представил 29 мая на заседании комитета ЖК по бюджету и финансам. По его словам, указанная категория граждан до 2009 года получала пособия. "Потом внесли правки и из закона убрали понятие "советники". На войну в Афганистане отправили 4 партийных советника. На данный момент остались только 3 из них", - сказал он.
К.Рыспаев заметил, что если данная категория граждан будет возвращена в число получателей пособия, то из бюджета ежегодно необходимо 216 тыс. сомов. "Правительство выступает против инициативы, но оно всегда против, когда инициатива связана с выделением средств из бюджета. Но в то же время никто не говорит о том, что экономятся средства, ведь, как нам не жаль, мы каждый год теряем участников, ветеранов Великой Отечественной войны, афганской войны", - сказал он.
В ответ заместитель министра финансов Улукбек Кармышаков сообщил, что при принятии данного проекта закона, число получателей пособия будет больше.
"Правительство считает правильной концепцию законопроекта, но если он будет принят, то пособия будут получать не только 4 советника, о которых вы говорите, а больше, потому что есть большое число людей, которые будут к ним приравнены, например, медики. И тогда затраты больше 216 тыс. сомов, о которых вы говорите. Именно по этой причине правительство и высказалось против", - сказал он.
"Одно дело партийные советники, которых на войну отправляла партия. Они работали там не меньше солдат и рисковали жизнью. Медики, которые там работали, получали зарплату и работали по контракту. Они никак не могут сейчас претендовать на получение пособия", - заявил в ответ К.Рыспаев.
В итоге комитет одобрил концепцию законопроекта в первом чтении.

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