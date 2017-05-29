За 25 лет кыргызская армия вместе с народом прошла нелегкий путь становления, - А.Атамбаев

29 мая 2017, 10:39 Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев 29 мая поздравил военнослужащих с 25-годовщиной образования Вооруженных сил.

"Сердечно поздравляю вас с 25-годовщиной образования Вооруженных сил Кыргызстана. За прошедшие 25 лет кыргызская армия вместе с народом прошла нелегкий путь становления. Это были годы формирования нашей новой государственности, а потому здесь было все - от эйфории свободы на начальном этапе до униженного состояния состояния невостребованности, от неверия в будущее до возрождения надежды, от почти полного разочарования и ощущения безысходности до обретения армией в последние годы уверенности в своих силах", - сказал президент.

А.Атамбаев напомнил, что 5 лет назад на торжественном собрании, посвященном 20-годовщине Вооруженных сил, он заявил о необходимости коренным образом пересмотреть отношения к армии. "Народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую. Это абсолютно точно передает суть того, какая судьба ожидает любое государство, которое не заботится о своей армии", - сказал он.

По мнению президента, все познается в трудную минута. Он напомнил, в каком печальном состоянии оказалась кыргызская армия в период трагических событий 2010 года. "Как сейчас помню, 6 лет назад перед военным парадом 31 августа 2011 года наши офицеры беспокоились о состоянии нашей устаревшей военной техники, которая должна была пройти торжественным маршем через площадь. Часть техники так и не дошла своим ходом даже до площади", - сказал он.

Именно поэтому в 2012 году была начата масштабная работа по созданию боеспособных Вооруженных сил, сказал А.Атамбаев.