Решил сдать ОРТ за другого — использовал чужой паспорт

29 мая 2017, 10:37 Комментарии

БИШКЕК, 29 мая - Sputnik. В селе Лебединовка выявили факт сдачи Общереспубликанского тестирования (ОРТ) по паспорту другого лица, сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

19 мая во время проверки документов в одной из школ села выяснилось, что 20-летний К. Р. проходил тестирование как 21-летний А. Ж.

Возбуждено уголовное дело по статье 350 "Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков" Уголовного кодекса КР, сообщили в МВД. Следствие установило, что в марте некая женщина по имени Нургуль предложила 21-летнему А. Ж. помощь в сдаче ОРТ и дальнейшее поступление в вуз за 400 долларов. Парень находился в Джалал-Абадской области и отправил по почте свои документы и 17 тысяч сомов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержана 44-летняя жительница Джалал-Абада, которая рассказала, что в мае познакомилась с молодым человеком по имени Медер, который сказал, что может помочь со сдачей ОРТ, о чем она и сообщила А. Ж., проходившему у нее практику.

Сотрудники ОВД Аламединского района задержали женщину и 22-летнего А. М., который фигурировал в деле как Медер. Они взяты под стражу. Остальные два фигуранта дела пока не задержаны. Ведутся разбирательства.