Стали известные предварительные результаты выборов в местные кенеши Кыргызстана

29 мая 2017, 9:52 Комментарии

ЦИК предоставил предварительные результаты выборов в местные кенеши Кыргызстана.

По данным ведомства, всего проголосовало 272 тыс. 114 избирателей.

В Айдаркене проголосовало 1 тыс. 750 человек. На первом месте с 22,57% голосов партия "Мекеним Кыргызстан", на втором – ПП "Республика" – 20,80%, на третьем – "Ата Журт" – 14,29%.

В Кадамджае проголосовало 2 тыс. 906 человек. Лидирует партия "Мекеним Кыргызстан – 24,71%, на втором месте партия "Онугуу-Прогресс" – 19,51%, на третьем – СДПК – 17,34%.

В Ноокате проголосовало 2 тыс.845 избирателей. По предварительным данным на первом месте идет СДПК – 53,60%, на втором – партия "Элдик-Народная" – 17,96% и замыкает первую тройку партия "Республика" – 11,11%.

В Джалал-Абаде на выборах свои голоса оставили 24 тыс. 070 человек. На первом месте по количеству голосов партия "Онугуу-Прогресс" – 26,15%, на втором СДПК – 23,32%, и замыкает партия "Ата Журт" – 13,57%.

В Кок-Жангаке на выборы пришли 1 тыс. 289 человек. На первом месте СДПК – 52,60:, на втором – Партия коммунистов Кыргызстана – 38,25%, на третьем – "Онугуу-Прогресс" – 7,37%.

В Таш-Кумыре проголосовало 9 тыс. 262 избирателей. По данным ЦИК здесь прошла партия СДПК – 22,50%, на втором месте партия "Республика" – 21,20%, замыкает "Мекеним Кыргызстан" – 17,57%.

В Кара-Балте на выборах голоса отдали 14 тыс. 134 избирателей. Первой идет СДПК – 19,84%, затем партия "ЭлАман" – 14,39%, замыкает "Мекеним Кыргызстан" – 12,04%.

В Кемине проголосовало 3 тыс. 460 человек. В первую тройку вошли СДПК – 32,75%, затем "Республика" – 24,05% и партия "Патриот ынтымагы" – 15,26%.

Официальные итоги будут оглашены не позднее двух недель.

Напомним, в Кыргызстане завершились выборы в восьми городах и 31 аймаке.