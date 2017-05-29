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Стали известные предварительные результаты выборов в местные кенеши Кыргызстана

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/stali-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428610-ru.html

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29 мая 2017, 9:52       Комментарии

ЦИК предоставил предварительные результаты выборов в местные кенеши Кыргызстана.
По данным ведомства, всего проголосовало 272 тыс. 114 избирателей.
В Айдаркене проголосовало 1 тыс. 750 человек. На первом месте с 22,57% голосов партия "Мекеним Кыргызстан", на втором – ПП "Республика" – 20,80%, на третьем – "Ата Журт" – 14,29%.
В Кадамджае проголосовало 2 тыс. 906 человек. Лидирует партия "Мекеним Кыргызстан – 24,71%, на втором месте партия "Онугуу-Прогресс" – 19,51%, на третьем – СДПК – 17,34%.
В Ноокате проголосовало 2 тыс.845 избирателей. По предварительным данным на первом месте идет СДПК – 53,60%, на втором – партия "Элдик-Народная" – 17,96% и замыкает первую тройку партия "Республика" – 11,11%.
В Джалал-Абаде на выборах свои голоса оставили 24 тыс. 070 человек. На первом месте по количеству голосов партия "Онугуу-Прогресс" – 26,15%, на втором СДПК – 23,32%, и замыкает партия "Ата Журт" – 13,57%.
В Кок-Жангаке на выборы пришли 1 тыс. 289 человек. На первом месте СДПК – 52,60:, на втором – Партия коммунистов Кыргызстана – 38,25%, на третьем – "Онугуу-Прогресс" – 7,37%.
В Таш-Кумыре проголосовало 9 тыс. 262 избирателей. По данным ЦИК здесь прошла партия СДПК – 22,50%, на втором месте партия "Республика" – 21,20%, замыкает "Мекеним Кыргызстан" – 17,57%.
В Кара-Балте на выборах голоса отдали 14 тыс. 134 избирателей. Первой идет СДПК – 19,84%, затем партия "ЭлАман" – 14,39%, замыкает "Мекеним Кыргызстан" – 12,04%.
В Кемине проголосовало 3 тыс. 460 человек. В первую тройку вошли СДПК – 32,75%, затем "Республика" – 24,05% и партия "Патриот ынтымагы" – 15,26%.
Официальные итоги будут оглашены не позднее двух недель.
Напомним, в Кыргызстане завершились выборы в восьми городах и 31 аймаке.

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