Кыргызстанец пытался сдать ОРТ за другого человека

29 мая 2017, 10:15 Комментарии

Сотрудниками ОВД Аламединского района выявлен факт прохождения тестирования по поддельному паспорту другого лица. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Известно, что 19 мая 2017 года в школе-гимназии, расположенной в селе Лебединовка, во время проведения общереспубликанского тестирования был выявлен факт прохождения тестирования по поддельному паспорту другого лица. В ходе проверки документов комиссией было установлено, что 22-летний А.М. проходил тестирование как 21-летний А.Ж.

По данному факту следственным отделом ОВД Аламединского района 20 мая 2017 года было возбуждено уголовное дело по статье 350 ("Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков") УК КР.

В ходе следствия было установлено, что в марте месяце 2017 года 21-летний А.Ж. договорился со своей знакомой по имени Нургуль, которая предложила свою помощь по прохождению ОРТ и последующему зачислению в высшее учебное заведение. Свои услуги женщина оценила в $400. Находясь в Джалал-Абадской области, А.Ж. отправил Нургуль документы и 17 тыс. сомов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции была задержана 44-летняя С.Н., жительница города Джалал-Абад, которая пояснила, что в мае месяце она познакомилась с парнем по имени Медер, который сказал, что может помочь в прохождении ОРТ. После чего она сообщила 21-летнему А.Ж., который проходил у нее практику и просил помочь в поступлении в высшее учебное заведение.

В ходе принятых оперативных мер сотрудниками ОВД Аламединского района был задержан 22-летний А.М. В отношении С.Н. и А.М. было предъявлено обвинение по статье 350 УК КР. Далее Аламединским районным судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО №1 города Бишкек. По уголовному делу были назначены все необходимые судебно-правовые экспертизы. В данный момент ведется следствие.