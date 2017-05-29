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Патриарх Кирилл: В Кыргызстане православные люди не чувствуют себя ущемленными

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/patria...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428607-ru.html

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29 мая 2017, 9:34       Комментарии

В воскресенье, 28 мая, в Бишкеке премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков провел встречу с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.
Глава правительства и предстоятель Русской Православной Церкви обсудили широкий спектр вопросов, касающихся культурно-гуманитарного сотрудничества, сохранения духовных ценностей, мира и согласия.
"Искренне рад приветствовать Вас на гостеприимной кыргызской земле. Мы Вас знаем и уважаем как одного из духовных лидеров современного мира, играющего значительную роль в сближении народов разных вероисповеданий. В Кыргызстане Православие является второй по масштабам конфессией и играет огромную роль в духовной жизни верующих. Глубоко символично, что Ваш визит происходит в начале Священного для мусульман месяца Рамазан. Ислам и Православие в нашей стране всегда гармонично сосуществовали и формировали основу для духовного развития нашего общества. Говоря о сегодняшнем дне, и о будущем периоде, я должен сказать, что у нас остро ощущается необходимость сохранения и развития традиционных ценностей. Глубоко убежден, что традиционные религии — Ислам и Православие смогут стать партнерами государства по укреплению общества на основе мира и согласия. Поэтому у Правительства возникает необходимость строить особую коммуникацию с лидерами Исламского и Православного вероисповедания", — отметил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл подчеркнул важную роль правительства республики в сохранении русского социокультурного ареала, что в свою очередь обеспечивает межкультурный диалог и взаимообогащение.
"Хочу поблагодарить за добрые связи, которые выстраиваются между двумя общинами, в том числе за оказываемую поддержку со стороны Правительства и государства в целом. Мы видим, что в Кыргызстане православные люди не чувствуют себя ущемленными. Мы видим, как бушуют межрелигиозные конфликты в других странах, разрушается национальное единство. Поэтому, нужно дорожить и сохранить все то наследие, что есть в Кыргызстане. Такие же отношения мы пытаемся выстраивать в России, направляя свои усилия на сохранение и укрепление национального единства", — отметил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.
Он также поблагодарил правительство страны за особое отношение к церковным проектам, которые реализуются в Кыргызстане. Это свидетельствует о высоком уровне национальных и межрелигиозных отношений.
"Мы избегаем слова религиозный экстремизм, потому что в религии такого быть не может. Бог нас всех призывает к такому поведению, где экстремизм невозможен. А те, кто его используют , они пытаются достичь своих целей за счет других. В этой связи нам необходимо всем вместе бороться с экстремизмом, включая представителей Православия и Ислама, и конечно же, должна быть поддержка государственной власти", — подчеркнул Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.
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