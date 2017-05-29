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США могут запретить въезд иностранцам за нарушение прав ЛГБТ

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360605_ss...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428606-ru.html

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29 мая 2017, 10:18       Комментарии

В Конгресс США внесен законопроект о санкциях против иностранцев, подозреваемых в нарушении прав представителей секс-меньшинств. Об этом сообщается на сайте Конгресса.
Член Демократической партии США Дэвид Чиччилине внес на рассмотрение Конгресса документ о санкции в отношении граждан, которые ранее нарушали права ЛГБТ. Документ предусматривает депортацию или отказ в выдаче визе в США тем иностранцам, которые ранее были замешаны в делах о подстрекательства к насилию представителей секс-меньшинств, пыткам, унижениям и другим формам нарушения прав ЛГБТ.
Чиччилине отмечает, что в некоторых странах действуют законы, запрещающие однополые отношения. В документе среди прочих стран, в которых, по оценке Чиччилине нарушаются права ЛГБТ, перечислен и Кыргызстан.
Напомним, в прошлом году в парламенте рассматривали законопроект о запрете гей-пропаганды. Активисты и правозащитные организации неоднократно заявляли, что документ нарушает права ЛГБТ и создает условия для сексуальной нетерпимости в обществе.

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