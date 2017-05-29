Президент WEF: "На Иссык-Куле будет построен тренировочный лагерь мирового стандарта"

29 мая 2017, 10:06 Комментарии

Бишкек, 29 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. На Иссык-Куле будет построен тренировочный лагерь для учебно-тренировочных сборов, отвечающий мировым стандартам. Об этом сообщил президент Всемирной федерации национальной борьбы "Кулатуу Эртаймаш ММА" (WEF - World Ertaymash Federation) Руслан Кыдырмышев.

По его словам, тренировочная база WEF на 200 человек будет находиться в городе Чолпон-Ата. "В лагере будут все условия для подготовки спортсменов Кыргызстана, к мировым выступлениям, по Кулатуу, ММА, Тай боксу, борьбе, самбо, боксу, грепплингу и т.д", - заявил он.

Также Р.Кыдырмышев отметил, что начало строительства запланировано уже осенью этого года и будет вестись на средства федерации, без привлечения спонсоров.

УТС могут проходить не только спортсмены из Кыргызстана, но и представители стран ближнего и дальнего зарубежья.