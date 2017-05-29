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Президент WEF: "На Иссык-Куле будет построен тренировочный лагерь мирового стандарта"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/prezident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428604-ru.html

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29 мая 2017, 10:06       Комментарии

Бишкек, 29 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. На Иссык-Куле будет построен тренировочный лагерь для учебно-тренировочных сборов, отвечающий мировым стандартам. Об этом сообщил президент Всемирной федерации национальной борьбы "Кулатуу Эртаймаш ММА" (WEF - World Ertaymash Federation) Руслан Кыдырмышев.
По его словам, тренировочная база WEF на 200 человек будет находиться в городе Чолпон-Ата. "В лагере будут все условия для подготовки спортсменов Кыргызстана, к мировым выступлениям, по Кулатуу, ММА, Тай боксу, борьбе, самбо, боксу, грепплингу и т.д", - заявил он.
Также Р.Кыдырмышев отметил, что начало строительства запланировано уже осенью этого года и будет вестись на средства федерации, без привлечения спонсоров.
УТС могут проходить не только спортсмены из Кыргызстана, но и представители стран ближнего и дальнего зарубежья.

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