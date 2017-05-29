Две машины столкнулись лоб в лоб в центре Бишкека — фото очевидца

29 мая 2017, 9:44 Комментарии

БИШКЕК, 29 мая - Sputnik. Минувшей ночью две машины столкнулись лоб в лоб в центре Бишкека, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидец происшествия.

ДТП произошло примерно в 02.35 на пересечении проспекта Манаса и улицы Киевской. Volkswagen Golf 4 ехал по проспекту с юга на север. Mercedes двигался ему навстречу и на перекрестке повернул налево - в этот момент автомобили столкнулись.

В пресс-службе УПМ ГУВД столицы информацию об аварии подтвердили.

© фото очевидца, отправленное по Whats App-каналуМинувшей ночью две машины столкнулись лоб в лоб в центре Бишкека "По предварительным данным, пострадал только водитель Golf - прибывшая на место бригада скорой помощи сообщила нам, что у мужчины сломана ключица. Его госпитализировали", - рассказали в пресс-службе.

По факту ДТП назначены все необходимые экспертизы.

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