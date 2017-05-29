Доллар США: 67.9504 (+0.0004) 
Евро: 76.2675 (-0.1185) 
Золото: 40.67 $/гр (+0.25) 
Серебро: 0.56 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Число жертв наводнений на Шри-Ланке выросло до 151Число жертв наводнений на Шри-Ланке выросло до 151В КНУ имени Жусупа Баласагына прошли выборы нового ректораВ КНУ имени Жусупа Баласагына прошли выборы нового ректора

Две машины столкнулись лоб в лоб в центре Бишкека — фото очевидца

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428603-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке проходит Международная конференция по внедрению новых технологий на дорогах Кыргызстана

"Trend": В Ашхабаде проведут экологические форумы Центральной Азии

Прогноз погоды: в Бишкеке днем без осадков, ночью дождь

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил Свято-Воскресенский собор в Бишкеке (видео)

Прогноз погоды в Бишкеке на понедельник

29 мая 2017, 9:44       Комментарии

БИШКЕК, 29 мая - Sputnik. Минувшей ночью две машины столкнулись лоб в лоб в центре Бишкека, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидец происшествия.
ДТП произошло примерно в 02.35 на пересечении проспекта Манаса и улицы Киевской. Volkswagen Golf 4 ехал по проспекту с юга на север. Mercedes двигался ему навстречу и на перекрестке повернул налево - в этот момент автомобили столкнулись.
В пресс-службе УПМ ГУВД столицы информацию об аварии подтвердили.
© фото очевидца, отправленное по Whats App-каналуМинувшей ночью две машины столкнулись лоб в лоб в центре Бишкека "По предварительным данным, пострадал только водитель Golf - прибывшая на место бригада скорой помощи сообщила нам, что у мужчины сломана ключица. Его госпитализировали", - рассказали в пресс-службе.
По факту ДТП назначены все необходимые экспертизы.
Передать информацию о событиях, происшествиях и новостях можно на наш WhatsApp-канал по номеру +996 706 566 544.
О самых опасных дорогах Бишкека читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум