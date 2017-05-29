США могут запретить провоз электроники на всех международных рейсах

29 мая 2017, 9:39 Комментарии

Министр внутренней безопасности США Джон Келли сообщил о возможности ввода запрета на провоз ноутбуков в салонах пассажирских самолётов на всех международных рейсах, прибывающих или вылетающих из США, передает RT.

По его словам, существует реальная угроза для авиации.

"Это мысль, которой террористы действительно одержимы, идеей подрыва самолёта во время полёта, особенно если это американская авиакомпания", - заявил Келли в эфире Fox News.

Ранее переговоры между представителями ЕС и чиновниками Министерства внутренней безопасности США завершились без введения запрета.

В марте США запретили провоз электронных устройств в ручной клади на рейсах из десяти городов Ближнего Востока и Северной Африки.