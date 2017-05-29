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Муфтий Токтомушев встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360598_my...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428600-ru.html

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Патриарх Кирилл: В КР православные люди не чувствуют себя ущемленными

29 мая 2017, 9:39       Комментарии

Накануне, 28 мая, муфтий мусульман Кыргызстана Максатбек ажы Токтомушев встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Духовные лидеры обсудили угрозу международного терроризма и экстремизма. Стороны признали, что две мировые конфессии должны вместе бороться с этим злом, показывая терпимость и уважение к религиям.
Патриарх Кирилл поблагодарил собеседника за оказанное гостеприимство и отметил, что необходимо укреплять межконфессиональное согласие и дружбу между двумя странами.
В этой связи патриарх пригласил муфтия мусульман Кыргызстана также посетить Российскую Федерацию и пожелал всем кыргызстанцам мира и процветания.

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