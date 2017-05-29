Муфтий Токтомушев встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом

29 мая 2017, 9:39 Комментарии

Накануне, 28 мая, муфтий мусульман Кыргызстана Максатбек ажы Токтомушев встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Духовные лидеры обсудили угрозу международного терроризма и экстремизма. Стороны признали, что две мировые конфессии должны вместе бороться с этим злом, показывая терпимость и уважение к религиям.

Патриарх Кирилл поблагодарил собеседника за оказанное гостеприимство и отметил, что необходимо укреплять межконфессиональное согласие и дружбу между двумя странами.

В этой связи патриарх пригласил муфтия мусульман Кыргызстана также посетить Российскую Федерацию и пожелал всем кыргызстанцам мира и процветания.