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В КНУ имени Жусупа Баласагына прошли выборы нового ректора

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360600_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428599-ru.html

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В Джалал-Абаде на выборах в горкенеш лидирует партия "Онугуу-Прогресс"

29 мая 2017, 9:43       Комментарии

Экс-министр образования Канат Садыков набрал наибольшее количество голосов на выборах ректора Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына. Об этом сообщили в университете.
27 мая в КНУ прошли выборы ректора. В голосовании приняли участие 1216 избирателей из 1344 зарегистрированных. Их голоса распределились следующим образом:
<li>Садыков Канат - 776 голосов (63,8%);</li><li>Каракеев Таалайбек - 264 (21,7%);</li><li>Суранаев Туратбек - 66 (5,4%);</li><li>Саралаев Нур - 58 (4,7%);</li><li>Абакирова Асель - 7 (0,6%);</li><li>Казанбаева Зарема - 7 (0,6%);</li><li>Жапаров Гурас - 5 (0,4%);</li><li>"Против всех" - 27 (2,2%);</li><li>испорченные бюллетени - 6 (0,5%).</li>
На пост ректора претендовали 9 кандидатов, 6 из них являлись самовыдвиженцами, кандидатуры троих представили некоторые факультеты. Лидером среди них являлся и.о. ректора университета Канат Сыдыков, которого поддержали 18 факультетов университета.
Позже правительство после рассмотрения основных кандидатов утвердит нового ректора.
Напомним, 6 апреля стало известно, что занимавшая пост ректора КНУ Чынара Адамкулова освобождена от должности в связи с назначением на пост и.о. ректора Дипакадемии при МИД, и в КНУ были назначены выборы нового ректора, а Канат Сыдыков был назначен исполняющим обязанности ректора КНУ до выборов.

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