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Стали известные предварительные результаты выборов в местные кенеши КыргызстанаСтали известные предварительные результаты выборов в местные кенеши КыргызстанаЧисло жертв наводнений на Шри-Ланке выросло до 151Число жертв наводнений на Шри-Ланке выросло до 151

Более 150 человек погибли из-за наводнений на Шри-Ланке

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360601_bo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428598-ru.html

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29 мая 2017, 9:46       Комментарии

Жертвами наводнений и оползней на Шри-Ланке стал 151 человек, еще 111 числятся пропавшими без вести. Почти полмиллиона жителей были эвакуированы, сообщает Би-би-си.
На Шри-Ланку обрушились сильнейшие за последние 14 лет ливни, и, согласно прогнозам метеорологов, в ближайшее время они не прекратятся.
Более разрушительным было только наводнение мая 2003 года, когда в результате ливней и сильного ветра погибли 250 человек и были разрушены 10 тыс. домов.
Спасатели используют временное затишье, чтобы помочь наиболее пострадавшим от стихии районам. Вместе с ними работают военные - они предоставили катера и вертолеты.
Как сообщает местная газета Daily Mirror, в Коломбо прибыл второй корабль индийского военно-морского флота - десантное судно "Шардул" с грузом гуманитарной помощи и надувными лодками. Ранее в субботу к берегам Шри-Ланки подошел корвет "Кирч".
Шри-Ланка обратилась в ООН и к странам Южной Азии за помощью в устранении последствий стихийного бедствия.

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