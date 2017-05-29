В Боомском ущелье продолжаются работы по принудительному спуску камней - КТЖ

29 мая 2017, 9:29 Комментарии

Бишкек, 29 мая /Кабар/. В Боомском ущелье продолжаются работы по принудительному спуску камней, сообщает пресс-служба Госпредприятия "НК "Кыргыз темир жолу".

"Для обеспечения безопасности движения поездов и автотранспорта с 29 мая по 2 июня 2017 года силами работников ГП "НК "Кыргыз темир жолу" будут проводиться работы по принудительному спуску камней на участке автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт 122 км. Боомского ущелья", - говорится в сообщении.

Движение для автотранспорта с 29 мая по 2 июня 2017 года с 09:00 до 15:00 местного времени будет периодически перекрываться сотрудниками УПМ МВД КР.

Как отметили в КТЖ, при накоплении более 30-40 единиц автотранспорта работа по спуску камней прекратится и будет проведен пропуск автотранспорта.

Работы проводятся в светлое время суток при благоприятных погодных условиях.