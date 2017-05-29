"ЕЭ": Наиболее широко евразийская интеграция представлена в информационном поле Кыргызстана

29 мая 2017, 9:38 Комментарии

Эксперты подсчитали, в СМИ какой страны евразийская интеграция воспринимается лучше всего

Центр изучения перспектив интеграции (ЦИПИ) и Институт социологии НАН Беларуси представили в Москве Евразийский медиаиндекс – исследование о том, как СМИ в странах Евразийского союза оценивают евразийскую интеграцию и как относятся к странам-партнерам. Соответствующий доклад презентовали в Российском совете по международным делам (РСМД) в Москве с участием журналистов, социологов и аналитиков из всех стран ЕАЭС. Выводы получились неожиданными.

Авторы исследования проанализировали информационное поле Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России в I квартале 2017 г. Медиаиндекс складывается из нескольких элементов, среди которых – тональность публикаций, степень официоза в сообщениях СМИ, освещение в государственных и деловых СМИ. Чем выше индекс – тем выше интерес и более позитивна тональность в СМИ.

В Армении в выборку попали 1702 сообщения (60 СМИ), в Беларуси – 3992 (100 СМИ), в Казахстане – 3254 (100 СМИ), в Кыргызстане – 2519 (60 СМИ), в России – 10312 (100 СМИ).

Самые высокие показатели индекса зафиксированы в Кыргызстане (77%) и Казахстане (74%), самые низкие – в России (60%) и Беларуси (50%).

"Есть отдельное направление социологии СМИ, но исследования до сих пор ограничены изучением представлений об интеграционных процессах в массовом сознании белорусов, – отметила соавтор доклада, заместитель директора по научной работе Института социологии НАН Беларуси Ирина Лашук. – Этот проект дает нам возможность сравнить информационные поля разных стран".

Директор Центра изучения перспектив интеграции Сергей Рекеда сообщил, что цель доклада – "не критиковать, а понять, какие сильные и слабые стороны есть в медиаполе, и где целенаправленно нужно прилагать усилия".

Результаты исследования показали, что наиболее широко евразийская интеграция представлена в информационном поле Кыргызстана. В частности, в республике зафиксировано наиболее активное освещение интеграционных процессов в государственных и деловых СМИ.

Напряженность в российско-белорусских отношениях, связанная с вопросом цен на российские энергоносители и доступом белорусских товаров на российские рынки привела к тому, что тональность медийных сообщений о России в Беларуси была самой негативной по сравнению с другими партнерами по ЕАЭС. Аналогично, в российском медиаполе самая негативная тональность материалов о ЕАЭС связана с Беларусью.

"Следовательно, неверно говорить об односторонних информационных кампаниях (только против России или только против Беларуси). Ситуация в медиасфере двух стран преимущественно зеркальна: и Россия, и Беларусь получили довольно близкие показатели индекса", - считают авторы исследования.

Наибольшее внимание среди всех стран ЕАЭС к евразийской интеграции в публичной сфере проявляют чиновники Казахстана. Это отражается в официальных заявлениях. Однако, как показало исследование, государственные СМИ Казахстана уделяют немного внимания продвижению интеграционной повестки на общественном уровне. Этот показатель здесь в Казахстане – самый низкий среди стран ЕАЭС.

В медиаполе Армении сложилась асимметричная ситуация. ГосСМИ – среди лидеров в плане освещения интеграции в Союзе, однако негосударственные СМИ уделяют минимальное внимание интеграции.

В целом, авторы исследования констатируют пока достаточно низкий уровень интереса в медиаполе к проблематике Евразийского экономического союза.

"ЕАЭС пока не воспринимается как стержневой внешнеэкономический проект государства, а рассматривается как одно из направлений его деятельности", - полагают эксперты.

При этом, одной из главных проблем в исследовании называется дефицит качественных информационных поводов, интересных деловым СМИ и бизнес-сообществу в целом.

В странах ЕАЭС присутствует больше сухое новостное информирование о событиях в ЕАЭС, нежели их экспертная оценка или экспертное обсуждение.

В государственных СМИ всех стран ЕАЭС отмечается слабое внимание к проблематике интеграции. "Страны ЕАЭС не заняты всерьез продвижением интеграционной повестки и в целом мало внимания уделяют проблематике ЕАЭС", - заключают авторы доклада, добавляя, что государственные СМИ могут стать основным инструментом информационных кампаний в рамках Союза.

"Важно отслеживать, где достаточное информационное присутствие Евразийского экономического союза, а где нет, где нужно усиливать информационную политику. Когда где-либо образуется вакуум, недостаток информации, его сразу заполняют альтернативные источники информации: зарубежные агенты влияния, структуры, которые не всегда отражают объективную позицию", - сообщил в ходе обсуждения доклада сотрудник Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития Владимир Перебоев.

"Среди исследований по евразийской теме белое пятно, связанное с изучением медиаполя, мешало пониманию многих процессов, – отметил российский социолог, директор международного исследовательского агентства "Евразийский монитор" Игорь Задорин. По мнению эксперта, общественные настроения на постсоветском пространстве традиционно стараются понять "через объективные вещи, связанные с экономическим положением в стране, культурой, историей. Но некоторые колебания в общественных настроениях были явно связаны с колебаниями в информационном поле. К сожалению, данных у нас не было, и сейчас они появляются".

"Евразия.Эксперт"

Юлия Рулева

29.05.17