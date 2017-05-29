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Более 150 человек погибли из-за наводнений на Шри-ЛанкеБолее 150 человек погибли из-за наводнений на Шри-ЛанкеДве машины столкнулись лоб в лоб в центре Бишкека — фото очевидцаДве машины столкнулись лоб в лоб в центре Бишкека — фото очевидца

Число жертв наводнений на Шри-Ланке выросло до 151

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/chislo-zh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428595-ru.html

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29 мая 2017, 9:45       Комментарии

Бишкек, 29 мая /Кабар/. Число погибших в результате наводнений на Шри-Ланке увеличилось до 151, еще 111 человек числятся пропавшими без вести, сообщил в воскресенье Центр реагирования на чрезвычайные происшествия страны.
Ранее сообщалось, что число погибших возросло до 146, еще 112 человек числились пропавшими без вести. Отмечалось, около 500 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за стихии.
Шри-Ланка уже обратилась в ООН и к странам Южной Азии за помощью в устранении последствий разгула стихии.
Источник РИА Новости

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