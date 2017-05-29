Cельских женщин Кыргызстана обучили растениеводству и обеспечили качественными семенами овощей

29 мая 2017, 9:17 Комментарии

Министр труда и социального развития Таалайгуль Исакунова совершила рабочую поездку в Узгенский, Ноокенский районы Джалал-Абадской области. Об этом сообщили в ведомстве.

Первым пунктом объекта посещения стало село Жалпак-Таш, где оползень повредил инфраструктуру.

"В этой связи Министерство труда и социального развития совместно с ВППООН мобилизовали ресурсы для реабилитации жизненно важных объектов сельской инфраструктуры: дороги, мосты, водопровод, включая реконструкцию ирригационной системы в селе Курбу-Таш, а также ремонт моста, который соединяет 2 села. Всего по трем проектам к общественным работам привлечены 39 участников, которые в качестве компенсации за выполнение общественно полезной работы получат 8 801 кг муки и 829 кг растительного масла", – говорится в сообщении.

Далее министр посетила село Шайдан Ноокенского района, где в рамках реализации совместного проекта ВППООН "Продвижение экономической деятельности среди женщин через овощеводство" 70 малообеспеченных женщин обучены растениеводству и обеспечены качественными семенами овощей.

В Кенешском айыльном аймаке глава ведомства ознакомилась с проектами по снижению рисков стихийных бедствий путем за счет берегоукрепления, а также по предотвращению рисков стихийных бедствий путем зеленных насаждений.