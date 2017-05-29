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Cельских женщин Кыргызстана обучили растениеводству и обеспечили качественными семенами овощей

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/celski...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428593-ru.html

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29 мая 2017, 9:17       Комментарии

Министр труда и социального развития Таалайгуль Исакунова совершила рабочую поездку в Узгенский, Ноокенский районы Джалал-Абадской области. Об этом сообщили в ведомстве.
Первым пунктом объекта посещения стало село Жалпак-Таш, где оползень повредил инфраструктуру.
"В этой связи Министерство труда и социального развития совместно с ВППООН мобилизовали ресурсы для реабилитации жизненно важных объектов сельской инфраструктуры: дороги, мосты, водопровод, включая реконструкцию ирригационной системы в селе Курбу-Таш, а также ремонт моста, который соединяет 2 села. Всего по трем проектам к общественным работам привлечены 39 участников, которые в качестве компенсации за выполнение общественно полезной работы получат 8 801 кг муки и 829 кг растительного масла", – говорится в сообщении.
Далее министр посетила село Шайдан Ноокенского района, где в рамках реализации совместного проекта ВППООН "Продвижение экономической деятельности среди женщин через овощеводство" 70 малообеспеченных женщин обучены растениеводству и обеспечены качественными семенами овощей.
В Кенешском айыльном аймаке глава ведомства ознакомилась с проектами по снижению рисков стихийных бедствий путем за счет берегоукрепления, а также по предотвращению рисков стихийных бедствий путем зеленных насаждений.

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