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Гомера Симпсона ввели в Зал бейсбольной славы

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360593_go...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428592-ru.html

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29 мая 2017, 8:58       Комментарии

Персонаж мультсериала "Симпсоны" Гомер Симпсон введен в Зал славы бейсбола. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Bleacher Report.
Решение было принято по случаю 25-летия выхода в эфир эпизода Homer at the Bat, где бейсбольная команда с участием Симпсона выигрывает матч. В серии появляются персонажи игроков Главной лиги бейсбола (MLB) Роджера Клеменса и Кена Гриффи-младшего.
В Зале славы открылся специальный стенд, посвященный "Симпсонам". На церемонии присутствовала ростовая кукла Гомера, прошедшая через все процедуры, положенные новичкам Зала славы.
Бейсбольный зал славы учрежден в 1939 году. С тех пор в него включили 317 игроков, большинство из которых в разное время выступали в MLB.
"Симпсоны" - самый длинный мультсериал в истории американского телевидения. Он идет на протяжении 28 сезонов и продлен до 30-го. Создатели поднимают в сериале остросоциальные вопросы, в эпизодах регулярно появляются прототипы реальных спортсменов, политиков и других известных людей.

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