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В Узбекистане запретили GTA, Mortal Kombat и еще 32 игры

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360595_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428591-ru.html

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29 мая 2017, 9:12       Комментарии

Агентство по интеллектуальной собственности Узбекистана опубликовало список компьютерных игр, которые не рекомендуются к ввозу, воспроизведению (изготовлению) и распространению на территории страны.
Перечень утвержден специальной экспертной комиссией.
В перечне указаны 34 игры, в том числе, такие игры как Postal 2, Phantasmagoria, Grand Theft Auto, San Andreas, Carmageddon, Mass effect, Dead space, Naughty bear, Mafia II, Call of duty: Black ops, Kane and Leanch 2: Dog days, Castlevania: Lords of Shadow, Dead Rising, Manhunt, Mortal Kombat X, Dead by Daylight, Bone Town, Shadow Warrior и так далее.
Решение было основано на Положении о лицензировании видов деятельности по воспроизведению, реализации, прокату аудиовизуальных произведений, фонограмм и программ для ЭВМ, изготовлению фонограмм и лицензионного соглашения с лицензиатом.
Пункт 3 лицензионного соглашения предусматривает обязательства лицензиата "по недопущению воспроизведения, реализации, проката программ для ЭВМ, которые могут быть использованы для пропаганды насилия, порнографии, подрыва безопасности и общественно-политической стабильности в стране, гражданского мира, межнационального и межконфессионального согласия, распространения недостоверной информации об Узбекистане и искажения его исторических, культурных и духовных ценностей".

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