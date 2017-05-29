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В Боомском ущелье временно перекроют дорогу

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360597_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428590-ru.html

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Вместо подземки горожанам предложили переходить дорогу через опасную "зебру"

29 мая 2017, 9:22       Комментарии

Для обеспечения безопасности движения поездов и автотранспорта с 29 мая по 2 июня силами работников ГП "НК "Кыргыз темир жолу" будут проводиться работы по принудительному спуску камней на участке автодороги Бишкек - Нарын - Торугарт, 122-й километр.
Поэтому в Боомском ущелье автомобильное движение в этот период с 09.00 до 15.00 будет периодически перекрываться сотрудниками УПМ МВД КР.
При накоплении более 30-40 единиц автотранспорта работа по спуску камней прекратится и будет проведен пропуск автопотока.
Работы проводятся в светлое время суток при благоприятных погодных условиях.
ГП "НК "Кыргыз темир жолу" приносит свои извинения за принесенные неудобства и просит отнестись с пониманием.

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