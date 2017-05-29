В Боомском ущелье временно перекроют дорогу

29 мая 2017, 9:22 Комментарии

Для обеспечения безопасности движения поездов и автотранспорта с 29 мая по 2 июня силами работников ГП "НК "Кыргыз темир жолу" будут проводиться работы по принудительному спуску камней на участке автодороги Бишкек - Нарын - Торугарт, 122-й километр.

Поэтому в Боомском ущелье автомобильное движение в этот период с 09.00 до 15.00 будет периодически перекрываться сотрудниками УПМ МВД КР.

При накоплении более 30-40 единиц автотранспорта работа по спуску камней прекратится и будет проведен пропуск автопотока.

Работы проводятся в светлое время суток при благоприятных погодных условиях.

ГП "НК "Кыргыз темир жолу" приносит свои извинения за принесенные неудобства и просит отнестись с пониманием.